A più riprese, abbiamo trattato in queste pagine le proprietà benefiche degli Omega 3 e degli altri acidi grassi presenti in numerosi alimenti (soprattutto pesce) sulla nostra salute. Ecco per esempio il miglior pesce ricco di Omega 3 per migliorare problemi respiratori e asma. Oppure è utile scoprire quanto si allunga la nostra vita introducendo gli Omega 3 nella dieta. In questo articolo presenteremo gli ultimi studi riguardanti gli effetti degli Omega 3 sulla vista. Infatti, in pochi sanno che gli Omega 3 possono prevenire questa grave disabilità negli over 60.

La maculopatia giovanile e la maculopatia senile o legata all’età (AMD)

La retina si trova nella parte posteriore dell’occhio e ha la funzione di trasformare l’energia luminosa in segnali elettrici da inviare al nervo ottico. Al centro della retina è presente una piccola porzione chiamata macula. Si tratta di una porzione sensibile alla luce che consente una visione più nitida ed è cruciale per le attività quotidiane come leggere, guidare e riconoscere i volti. La degenerazione o degradazione di questa porzione prende il nome di maculopatia. Si tratta di una malattia degenerativa e può colpire sia i giovani (maculopatia giovanile) sia le persone più anziane (maculopatia senile). È la principale causa di cecità nei paesi industrializzati.

Le persone che ne sono affette iniziano a vedere, al centro del campo visivo, delle macchie scure, corrispondenti alle zone in cui la vista è interrotta. Con il passare del tempo, queste macchie scure si ingrandiscono fino a occupare gran parte del campo visivo e la vista è compromessa. Nelle forme più gravi si osserva la crescita di vasi sanguigni anomali che portano a una progressione della malattia più rapida.

Il rischio di sviluppare AMD è determinato dall’età, dalla predisposizione genetica e dallo stile di vita, inclusa la dieta. Al momento non esistono cure, sebbene siano in corso ricerche promettenti (Sebastiano V and Zack DJ, 2021).

In un recente studio (Merle BMJ et al., 2021), chiamato Alionor, i ricercatori hanno trovato una forte associazione tra nutrienti e maculopatia senile (AMD). Nello specifico, hanno messo in evidenza come l’assunzione di Omega-3 possa prevenire o rallentare il decorso della maculopatia senile (AMD). Gli acidi grassi Omega-3 infatti sarebbero in grado di impedire la crescita dei vasi sanguigni che, come abbiamo visto, rappresentano uno degli aspetti importanti della malattia.

Nello studio si sottolinea inoltre che anche l’assunzione di verdura potrebbe svolgere un ruolo di prevenzione rispetto alla malattia. Le verdure infatti contengono carotenoidi, alcuni dei quali svolgono un ruolo di filtro della luce blu, tossica per la retina.

Ecco dunque che, ancora una volta, la metafora del cibo come benzina del nostro corpo risulta riduttiva. In realtà, i nutrienti che assumiamo, non ci danno soltanto l’energia necessaria per vivere. Interagiscono con il nostro microbioma e con le nostre cellule, modulandone funzioni e interazioni e condizionando la vita di tutto l’organismo.

