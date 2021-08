Tantissimi studi scientifici hanno dimostrato come dormire 7 ore di seguito ogni notte aiuti l’organismo e la mente. Purtroppo, però, non tutti riescono a raggiungere questo fatidico obiettivo. Perciò i nostri Esperti vogliono illustrare cosa fare prima di coricarsi. Infatti consumare questi tre specifici alimenti ci regalerà effetti straordinari per riposare bene di notte. Stiamo parlando di riso, passiflora e amarena.

Nozioni generali

La regola che vale sempre è quella di non consumare pasti pesanti a cena. Infatti mangiare troppo e soprattutto cibi ad alto contenuto di grassi e zuccheri rende difficoltosa la digestione con la conseguenza di rovinare il proprio sonno notturno.

Tutti vorrebbero dormire bene ma ciò non è sempre possibile. Purtroppo le nostre cattive abitudini pesano come un macigno. Un errore che molti commettono è di consumare il cibo e poi andare subito a dormire. I nostri Esperti consigliano di mangiare almeno 2 ore prima di andare a letto.

Il riso prima di tutto

Ora a prescindere dalle regole generali, i nostri Lettori saranno edotti su quali alimenti mangiare per cercare di dormire tranquillamente la notte. Il riso bianco è un alimento alleato del sonno per il suo alto grado di digeribilità. Inoltre questo alimento ha la capacità di regolare la flora intestinale. Infatti si mangia riso quando si accusano disturbi a carico dell’apparato gastro-intestinale.

Questo cibo contiene, inoltre, poco sodio e molto potassio perciò è consigliato per chi soffre di ipertensione arteriosa.

Infine il riso possiede un aminoacido essenziale come la lisina, capace di ridurre il tempo dell’addormentamento e favorire un lungo sonno.

Tisana alla passiflora

La passiflora è un’erba che fin dall’antichità è stata utilizzata per le sue proprietà medicinali e sedative per la presenza dei flavonidi. Inoltre è un ottimo rimedio naturale per chi soffre di attacchi di panico o di ansia. Dunque è un toccasana per combattere lo stress.

L’amarena, un piccolo frutto dalle grandi proprietà

Questo frutto può essere consumato in svariati modi sia in succo, fresco oppure secco ma il risultato non cambia. Le proprietà incidono comunque sulla riduzione dell’insonnia. Perciò mangiare amarene permetterebbe di aumentare la produzione della melatonina. Di conseguenza il ciclo sonno-veglia si riequilibra con riflessi anche sull’umore. Le amarene, al pari del riso, contengono flavonidi, antiossidanti naturali per contrastare l’invecchiamento cellulare.

Dunque chi ha problemi di insonnia può provare a mangiare riso o amarene oppure bere una tisana di passiflora per ridurre il disagio dell’insonnia.