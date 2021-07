Il mondo delle uova come quello dell’alimentazione in generale ha subito una profonda trasformazione. Per ottenere prodotti di qualità, infatti, il benessere e l’alimentazione dell’animale sono diventati prioritari. Alla gallina va garantita un’alimentazione sana ed equilibrata ma anche una vita felice. Poiché, dunque, le uova rappresentano l’ingrediente base di molte ricette, è fondamentale saper riconoscere quelle di qualità. Si consideri che le percentuali di galline allegate come si deve, non sono elevatissime. Si pensi che il 47% è allevato “a terra”, il 45% in allevamenti con “gabbie arricchite”. Poi, il 3% in allevamenti all’aperto e, infine, il 5% in quelli biologici. Comunque, in pochi lo sanno ma queste sono le migliori uova Made in Italy allevate da galline felici. Vediamo quali sono.

Allevamenti con galline felici

Le uova si distinguono in rosse o bianche, biologiche o “normali”. Abbiamo, poi le galline nutrite con latte, canapa o semi di lino. In base all’alimentazione loro garantita e al trattamento, ecco alcune delle migliori uova italiane. Il primato proviene dalla Toscana, dove il podere “Le Macchie” in provincia di Pisa, alleva 2.000 galline. Esse producono circa 1.500 uova al giorno, che si presentano bianche all’esterno con dentro un tuorlo giallo intenso. Il segreto è dato dall’alimentazione fatta da: un misto di granaglie macinate e latte di capra della fattoria, munto giornalmente. Ne deriva una qualità di uova superiori, con un gusto inconfondibile, che sa di natura.

In pochi lo sanno ma queste sono le uova migliori uova Made in Italy allevate da galline felici

Un’altra eccellenza Made in Italy sono le uova dell’abruzzesi del podere Oliva, che vanta un allevamento biologico di 1500 galline. Anche queste sono di razza livornese e vengono nutrite a granturco, crusca, cereali e semi di canapa. Inoltre, il mangime viene arricchito con zenzero, curcuma, aglio e altri tipi di spezie. Le uova raccolte sono di taglia XL, con un tuorlo di un giallo deciso e l’albume denso. Il gusto, invece, è delicato ed equilibrato. Le uova così allevate favoriscono il rafforzamento del sistema immunitario e prevengono malattie cardiovascolari e colesterolo. Quindi, anche persone che hanno queste tendenze o patologie, non dovranno rinunciare al gusto delle uova. Queste, infatti, sono speciali e di alta qualità, rappresentando un prodotto davvero speciale e in linea con le varie esigenze di salute.