Ormai siamo abituati a vedere al supermercato una lunga serie di frutti e di verdura per tutto l’anno. Ad esempio, pensiamo ai pomodori, alle mele o alle patate. Eppure, ognuno di questi ha la propria stagione. L’estate, per esempio, è il momento ideale per comprare questa verdura “spazzina” dell’intestino riduce colesterolo iperglicemia e cellulite. Senza contare che la possiamo consumare cruda evitando di accendere i fornelli in queste giornate calde. Scopriamo insieme di quale verdura si tratta e quali sono tutti i benefici che può regalarci.

Una verdura molto conosciuta dai benefici sconosciuti

La verdura di cui vogliamo parlare oggi non è certo una novità sulle nostre tavole. Ormai, sappiamo anche molto bene che dovremmo mangiarne tanta ogni giorno. Eppure, pochissimi sanno che questa può aiutare a risolvere o prevenire problemi di salute molto seri. Stiamo parlando della lattuga. Ci sono ovviamente diverse varietà, alcune con proprietà leggermente diverse dalle altre. In ogni caso, ognuna di queste e ricca di valori nutrizionali.

Questa verdura spazzina dell’intestino riduce colesterolo iperglicemia e cellulite

Innanzitutto, la lattuga è un’incredibile spazzina dell’intestino. Tutto grazie all’alto contenuto di fibre. In più, le fibre della lattuga hanno anche un altro beneficio. Infatti, l’inulina riesce a diminuire il gas intestinale riducendo il problema del meteorismo.

La lattuga e anche ricca di vitamine, in particolare A e C. Quest’ultima è presente in maggiori quantità nella lattuga rossa.

Questa verdura contiene anche la glucochina, che riesce a ridurre il contenuto di glucosio nel sangue. Per questo, è particolarmente indicato per chi soffre di iperglicemia.

Recenti studi hanno dimostrato che la lettura ha grandi proprietà antinfiammatorie e antiossidanti, e riesce ad abbassare i livelli di colesterolo nel sangue. Aggiungiamo che aiuta a prevenire anche il diabete.

Infine, la lattuga contiene anche molta acqua che facilita la diuresi. Questa aiuta anche ad arginare la ritenzione idrica, trasformandosi quindi in un valido alleato contro la cellulite.

Cerchiamo di consumare la lattuga ogni giorno senza condirla in modo eccessivo. Riusciremo a godere di tutti i suoi benefici senza nessuna controindicazione.

