L’alimentazione è la concausa di quasi tutte le patologie esistenti. Una ricerca condotta dall’Istituto Nazionale Francese per la Salute e la Ricerca medica è arrivato ad un’importante conclusione sul punto. Cioè: addirittura un tumore su tre può essere prevenuto con l’alimentazione! Lo studio sulla connessione tra i due fattori, però, ha radici molto più lontane della data odierna. Infatti, risale a ben 25 anni fa un maxi studio finalizzato a stabilire il ruolo della dieta nell’insorgenza delle malattie oncologiche. Quindi, gli esperti ripetono da tempo che una dieta povera sul piano nutrizionale può facilitare lo sviluppo di neoplasie.

Ecco perchè quello che mangiamo va scelto con cura in quanto importante per la prevenzione dei tumori!

A fronte di questo allarme lanciato dalla scienza, alcuni Stati hanno individuato delle soluzioni. In particolare, in Francia per aiutare i consumatori nella scelta degli alimenti, sono stati introdotti i semafori. Si tratta di simboli colorati che consentono di riconoscere i prodotti qualitativamente migliori da quelli che lo sono meno. L’Italia non si è mossa in questo senso, rimettendo la decisione alla libera scelta delle case produttrici. Sicchè, a fronte di un’assenza di indicazioni o simboli guida che aiutino a selezionale i cibi giusti, cosa fare? Ebbene, gli oncologi consigliano di mantenere il proprio peso forma e svolgere regolare attività fisica. Inoltre, occorre consumare: cereali integrali, frutta, verdura e legumi. All’opposto dobbiamo limitare il consumo di cibi pronti e trasformati, carni rosse, bevande zuccherate e zero alcolici. Altri nemici giurati sono: sale, grassi saturi, fibre e zuccheri. Questi alimenti, se consumati con troppa frequenza, aumentano il rischio di malattie croniche.

La cura per la nostra alimentazione e la corretta scelta dei cibi è essenziale per una vita sana. Se, poi, si conosce l’esistenza di una predisposizione genetica a determinate patologie, la cura deve essere ancora più minuziosa. Quindi, il nostro semaforo personale deve consistere nello stare molto attenti a ciò che introduciamo nel nostro organismo.