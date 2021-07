Ci sono diverse regole che gli esperti di alimentazione continuamente diffondono per insegnarci ad adottare stili di vita sani. Quindi, è quasi un luogo comune quello per cui mangiare frutta, verdura e cereali ed evitare la carne, ci farebbe stare meglio. Altra regola, che senz’altro conosceremo, è che bisogna evitare grassi, dolciumi, fumo e vita sedentaria.

Tuttavia, accanto a queste regole di base, che tutti dovremmo conoscere, ci sono tanti altri consigli molto utili ma meno conosciuti. Quindi, ecco che qui sveleremo il trucco del cocktail segreto che aiuterebbe a vivere più a lungo. Non ci crederemo ma, effettivamente, esistono in natura delle sostanze, che non avremmo immaginato poter essere così benefiche per il nostro organismo. Almeno stando al parere di autorevoli esperti del settore.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

Una pozione ricca di proprietà benefiche

Normalmente, per vivere più a lungo siamo disposti a ricorrere ad ogni strategia possibile, quindi niente è più facile di preparare una bevanda.

Si tratta di una pozione ricca di proprietà benefiche per la nostra salute. In particolare, secondo cari studi, essa rappresenterebbe un valido alleato per proteggere il cuore e i vasi sanguigni. Pertanto, ci aiuterebbe a prevenire molti problemi cardiovascolari.

È molto facile da preparare e andrebbe bevuta ogni giorno a stomaco vuoto. Ma passiamo al punto cruciale, spiegando quali sono gli ingredienti e come va preparata.

Ecco svelato il trucco del cocktail segreto che aiuterebbe a vivere più a lungo

Gli ingredienti individuati dagli esperti sono i seguenti: 2 litri di vino rosso, 200 grammi di miele, 100 grammi di foglie fresche d’ortica e 100 di foglie fresche d’ortica selvatica.

La preparazione del cocktail è davvero semplice. Anzitutto, versiamo il vino in un recipiente e aggiungiamo le foglie d’ortica normali e quelle di ortica selvatica.

Poi lasciamo riposare il preparato per 24 ore. Dopodiché lo filtreremo per eliminare le foglie. A quel punto, possiamo metterlo a scaldare a fuoco medio, fino a farlo bollire.

Una volta arrivato ad ebollizione, dobbiamo aggiungere il miele e mescolare fino a scioglimento. A quel punto, possiamo togliere la bevanda dal fuoco e farla raffreddare.

Infine, dunque, dovremmo utilizzarla ogni mattina, almeno così come indicato dagli esperti.

Ricordiamo, infine, che in nessun caso questa bevanda si sostituisce a farmaci e a cure mediche.

Approfondimento

Non tutti sanno che questa pianta commestibile, dalle proprietà benefiche per la salute e disponibile in quasi tutti i colori dell’arcobaleno, può adornare le nostre case ma anche servire a preparare bevande e infusi