Stiamo soffrendo per un fastidioso raffreddore primaverile? Abbiamo il naso chiuso e una brutta tosse ma non vogliamo ricorrere per forza ai medicinali? Niente paura. Possiamo risolvere il problema semplicemente aprendo il frigorifero e stappando una birra. In pochi lo sanno ma questa bevanda che tutti abbiamo in casa può rivelarsi fenomenale contro raffreddore e problemi respiratori.

Le proprietà benefiche

Le proprietà curative e cosmetiche della birra sono note da molto tempo. Possiamo usarla per trattare la pelle, per le creme di bellezza e per ravvivare i capelli. Ma anche per risolvere i problemi respiratori.

A confermarlo è una ricerca scientifica della Scuola di Medicina della Sapporo Medical University del Giappone. Secondo questo studio il luppolo e l’umulone contenuto al suo interno hanno un incredibile effetto antinfiammatorio sulle vie respiratorie superiori.

Basti pensare che la birra ha avuto benefici sorprendenti nell’alleviare gli effetti del virus sinciziale. Ovvero l’agente patogeno che causa i principali sintomi respiratori negli adulti e bronchiti e polmoniti nei bambini.

Prima di proseguire una premessa. Anche se la birra ha effetti benefici sul raffreddore non dobbiamo mai esagerare. Soprattutto se utilizziamo contemporaneamente anche dei farmaci. E in caso di patologie gravi e persistenti è sempre bene consultare il medico.

Anche le popolazioni dei Paesi Nordici utilizzano la birra per i sintomi influenzali. In questi Paesi la birra a bassa gradazione viene scaldata prima di essere bevuta. L’ebollizione fa si che l’etanolo evapori e che il luppolo mantenga intatte le sue proprietà antinfiammatorie. Spesso viene accompagnata anche a latte e miele.

Quella della Sapporo University è solo l’ultima scoperta sui pregi della birra. Altri studi dimostrano che possiamo utilizzarla anche per prevenire l’osteoporosi, grazie alla alta concentrazione di silicio.

E se cerchiamo altri rimedi naturali per la salute consigliamo anche il succo di sedano, sempre più amato dai vip e dalle star dello sport.