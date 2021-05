L’Italia non è solo mare e montagna, ma anche storia e cultura. Vi sono dei luoghi che raccontano del passato del nostro Paese, in cui il tempo sembra essersi fermato. C’è chi cerca una vacanza alternativa, lontano dalle frotte di turisti che si accalcano sulle spiagge e nelle vie del centro città.

Se anche noi siamo tra questi, non ci possiamo assolutamente perdere questo incantevole paese immerso nella pace e ricco di cultura.

Questo piccolo e suggestivo borgo è uno dei più belli d’Italia, imperdibile per un weekend indimenticabile tra storia e natura

Arquà Petrarca è un affascinante paesino medievale in provincia di Padova, in Veneto. Incastonato tra i Colli Euganei, fa parte dell’associazione “I borghi più belli d’Italia”, a cui sono iscritti i paesi di maggior interesse storico-artistico. Dunque,

Come si deduce dal nome, ad Arquà passò gli ultimi anni della sua vita Francesco Petrarca. Ancora oggi sono conservate qui la fontana che prende il suo nome e la tomba in cui venne sepolto.

I luoghi di interesse da non perdere

Arrivati ad Arquà Petrarca è d’obbligo una visita alla casa in cui visse il celebre poeta toscano. L’abitazione ha un grande valore artistico e conserva ancora lo studio nel quale probabilmente Petrarca morì.

Molto bella anche la Chiesa di Santa Maria Assunta, risalente agli inizi dell’anno 1000. Qui si celebrò il funerale del poeta e nelle vicinanze si può visitare la tomba. Altrettanto antico è l’Oratorio Santissima Trinità in stile romanico, con annessa la Loggia dei Vicari. Degni di nota anche la trecentesca Villa Alessi e Palazzo Contarini in stile gotico.

In mezzo alla natura

Nei pressi di Arquà Petrarca si trova lo splendido Laghetto della Costa. Dal 2011 è stato proclamato Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco. È tuttora sito archeologico che ospita resti di insediamenti dei tempi della preistoria.

Più in là, a meno di 15 minuti d’auto, si può visitare il magnifico Giardino di Valsanzibio, uno dei più belli in Europa. Qui una sessantina di statue in pietra si fondono con la natura circostante, dando vita a un paesaggio unico nel suo genere.

Insomma, Arquà Petrarca ancora una volta non si smentisce. Questo piccolo e suggestivo borgo è uno dei più belli d’Italia, imperdibile per un weekend indimenticabile tra storia e natura.