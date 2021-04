Cos’hanno in comune stelle dello sport e dello spettacolo come Novak Djokovic, Robert De Niro e Kim Kardashian? La risposta è il sedano. Non stiamo scherzando. Il tennista, l’attore e la showgirl sono assidui consumatori di succo al sedano e lo amano per le sue proprietà disintossicanti e antiossidanti. È questa la bevanda naturale che sta facendo impazzire i vip e che possiamo preparare facilmente anche noi.

Perché il succo di sedano fa bene e cosa serve per prepararlo

Il sedano è un ortaggio povero ed economico ma ricco di sostanze fondamentali per la nostra salute. Al suo interno troviamo una grande quantità di vitamina C e di elettroliti. Ovvero di quelle sostanze che ci permettono di ossigenare meglio le cellule e di aiutarle a eliminare impurità e tracce di metalli pesanti.

Il sedano è anche un ottimo stimolatore del sistema immunitario e evita la formazione di batteri, funghi e virus.

Ora che abbiamo capito quanto consumare sedano può farci bene possiamo procedere con la preparazione del succo.

È questa la bevanda naturale che sta facendo impazzire i vip e che possiamo preparare facilmente anche noi: i passaggi

Per preparare il succo di sedano ci servono solo due oggetti: un sedano fresco, appunto, e una centrifuga.

Iniziamo a togliere la parte fibrosa delle foglie. Laviamo bene la parte che rimane e tritiamola nella centrifuga. Otterremo una crema densa e omogenea.

Aggiungiamo anche i gambi tritati alla crema e il succo è pronto per essere bevuto. In estate possiamo mettere qualche cubetto di ghiaccio per renderlo ancora più fresco.

Se non amiamo i sapori forti possiamo anche creare ricette alternative. Usiamo l’ananas, la mela o altri frutti di stagione e uniamoli all’estratto di sedano. Avremo un succo molto più dolce e adatto a tutta la famiglia.

