Comprare Banca Mediolanum potrebbe essere un affare ma attenzione ai supporti troppo vicini e al doppio massimo. Di questa possibilità avevamo già parlato in un precedente report (Banca Mediolanum o è vicina a un doppio massimo o parte per il raddoppio delle quotazioni) pubblicato due mesi fa, ma da quella data nulla è cambiato.

Le quotazioni, infatti, sono rimasta bloccate in prossimità di area 7,87 euro senza riuscire a prendere una direzione precisa. Basti pensare che rispetto alla chiusura del 23 marzo (data cui si riferisce il report precedentemente menzionato) le quotazioni si sono mosse di poco più del 3% al rialzo e di poco più del 4% al ribasso.

Dal punto di vista grafico, quindi, sia sul settimanale che sul mensile la proiezione in corso è rialzista, ma si trova in un’area di prezzo, 7,86-8,75 euro, che già in passato ha frenato le quotazioni sul settimanale e sul mensile.

Per il futuro del titolo, quindi, sarà di cruciale importanza capire cosa succederà su questi livelli nelle prossime sedute. In particolare, una chiusura settimanale inferiore a 7,32 euro farebbe definitivamente invertire al ribasso la tendenza in corso.

Al rialzo i possibili obiettivi sono quelli indicati in figura e, nel caso di un investimento di lungo periodo, potrebbero portare a un guadagno del 100% circa. Sul mensile, infatti, la massima estensione del rialzo passa per area 16,5 euro.

Dal punto di vista degli analisti il consenso medio è comprare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 15% circa.

Comprare Banca Mediolanum potrebbe essere un affare ma attenzione ai supporti troppo vicini e al doppio massimo: Le indicazioni dell’analisi grafica

Banca Mediolanum (MIL:BMED) ha chiuso la seduta del 21 maggio in rialzo dell’1,00% rispetto alla seduta precedente, a quota 7,848 euro.

Time frame settimanale

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

Time frame mensile