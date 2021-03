Famoso e amatissimo in tutto il mondo, il pan di Spagna è utilizzato come base di numerosissime torte. Con le giuste decorazioni è l’ideale da presentare come torta di compleanno. Inoltre, il pan di Spagna è una preparazione classica di base della pasticceria italiana.

Per questo motivo, pasticceri, aspiranti tali e amanti delle sperimentazioni, non possono non conoscere tutti i segreti e trucchetti per realizzarla al meglio.

Se si è alla ricerca di una ricetta velocissima e golosa del pan di Spagna, si consiglia quella proposta in questo articolo “Un profumatissimo pan di Spagna per stupire gli ospiti in soli 30 minuti!”.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Se, invece, si vuole scoprire un trucchetto geniale per avere una certezza, quasi matematica, della riuscita del dolce, allora ecco ciò che potrebbe essere utile.

In pochi lo conoscono ma è questo l’unico trucchetto per avere sempre un pan di Spagna perfetto!

Quando si decide di preparare un pan di Spagna, ovviamente il primo pensiero va alla ricetta e poi agli ingredienti. Solamente verso il finale ci si ricorda dello stampo da utilizzare.

Ebbene, l’unico trucchetto che davvero garantisce risultati soddisfacenti è il calcolo del rapporto tra dosi e stampo.

Nel dettaglio, è utilissimo sapere che per uno stampo di 18 – 20 cm di diametro, il rapporto ottimale con le dosi vede l’utilizzo di 2 uova. Poi, 75 g di zucchero, 75 g di farina e un cucchiaio di lievito.

Per uno stampo di 22 cm di diametro, invece, il rapporto consigliato è di 3 uova, 115 g di zucchero, 115 g di farina e 1/4 di bustina di lievito.

Per uno stampo di 24 cm di diametro, il rapporto consigliato è di 4 uova. Poi, 150 g di zucchero, 150 g di farina e 1/2 bustina di lievito.

Ed ancora, per uno stampo di 26 cm sarebbe opportuno utilizzare 6 uova. Aggiungere 225 g di zucchero, 225 g di farina e 1/2 bustina di lievito.

Infine, con gli stampi dai 28 ai 30 cm, il rapporto dosi e teglia varia dalle 8 alle 10 uova, con 300 o 370 g di zucchero, 300 o 370 g di farina e 1 bustina di lievito.

Ed ecco svelato perché in pochi lo conoscono ma è questo l’unico trucchetto per avere sempre un pan di Spagna perfetto!