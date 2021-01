Soffice e profumatissimo, il pan di Spagna che la Redazione vuole proporre questa sera ai suoi Lettori è davvero un asso nella manica da tirare fuori nei momenti più opportuni. Basteranno solamente 30 minuti per realizzare una bontà tutta da assaporare. Ecco tutto l’occorrente per uno squisito pan di Spagna al limone.

Ingredienti

a) 4 uova;

b) succo di mezzo limone;

c) 150 g di zucchero semolato;

d) 180 g di farina tipo 00;

e) scorza grattugiata di un limone;

f) un pizzico di sale.

Un profumatissimo pan di Spagna per stupire gli ospiti in soli 30 minuti! Procedimento

Realizzare un pan di Spagna buono da fare invidia ai grandi chef della pasticceria, è necessario dividere gli albumi dai tuorli e versarli in due ciotole differenti. I tuorli, dovranno essere lavorati con lo zucchero, mescolare per qualche minuto fino ad ottenere un composto spumoso. Una volta raggiunto il risultato, lasciare da parte e montare a neve gli albumi. Questi ultimi, poi, dovranno essere aggiunti al composto di uova e zucchero. Mescolare con cura con un cucchiaio e aggiungere anche un pizzico di sale.

A questo punto sarà il turno del succo di limone. Aggiungere, dunque, il succo di mezzo limone e anche la scorza grattugiata di un limone intero.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Successivamente, setacciare la farina e unirla al composto. Stesso procedimento per il lievito. Una volta amalgamati tutti gli ingredienti versarli in una tortiera di circa 24 cm di diametro, rivestita con un foglio di carta da forno. Livellare con un cucchiaio e infornare. Far cuocere in forno già caldo per 30 minuti ad una temperatura di 170° C.

Il pan di Spagna a limone può essere gustato da solo con una spolverata di zucchero a velo. Oppure, accompagnato o farcito da una crema magari al limone.

Se “Un profumatissimo pan di Spagna per stupire gli ospiti in soli 30 minuti!” è stato utile ai Lettori, si consiglia anche “Un pan di spagna perfetto con la ricetta tradizionale“.