Ecco delle semplici soluzioni per chi ha il seno prosperoso ma vuole vestire con stile

Chi è interessato alla moda e all’apparire bene deve necessariamente conoscere tutte le cose straordinarie che lo stile di un semplice abito può regalare. Charm, raffinatezza e fascino a qualsiasi età e a qualsiasi condizione fisica.

A tal proposito, si può essere chic e si può apparire bene anche qualora il Lettore sia curvy. Non a caso, il prototipo della donna magra è stato superato, tanto che oggi assistiamo a sfilate in cui sono proprio le modelle in carne a camminare sulle passerelle.

Ciò nonostante, ci sono dei consigli da seguire affinché la donna curvy appaia più slanciata e più sicura con il proprio corpo. Per esempio, evitare di indossare capi che presentino delle righe verticali o orizzontali oppure jeans e pantaloni a vita bassa.

Sulla scia delle condizioni fisiche, anche un seno prorompente potrebbe rappresentare un “problema” per molte donne, soprattutto se si hanno delle occasioni importanti. Certo, avere un seno formoso è il desiderio di tutte ma dipende cosa si indossa e come lo si porta. Potrebbe comportare un certo imbarazzo. Ecco, dunque, delle semplici soluzioni per chi ha il seno prosperoso ma vuole vestire con stile.

Scollature e trucchetti

Mono-spalla, spalle scoperte, schiena nuda, questi sono solo alcuni esempi di vestiti che potremmo indossare poiché eleganti e perché conferiscono un certo stile. Ma la domanda è “quale intimo indossare?”. Questo è un vero e proprio dilemma, soprattutto se si ha il seno abbastanza esuberante.

Eppure ci sono delle soluzioni per evitare di indossare reggiseni sotto vestiti che magari permettono di avere la schiena nuda. Ci sono coppe adesive adatte a qualsiasi seno; la cosa conveniente è che oltre a coprire e a donare una sensazione di libertà, possono essere anche lavate e riutilizzate. Approfondendo però l’argomento e rispondendo alla domanda “rimangono attaccate?” diciamo “dipende”. Dipende dalla sudorazione, dalla qualità che abbiamo acquistato, da come le posizioniamo. Generalmente non devono essere indossate con capi larghi né con la pelle bagnata, sudata o idratata con delle creme.

Altra soluzione è il nastro da seno. Nastro specifico per la pelle, permette di modellare a proprio piacimento il décolleté. Infatti può essere indossato come si vuole in base al vestito che dobbiamo mettere ed è un ottimo rimedio per le donne con seno abbondante.

Ultima soluzione, e quella più simile al classico reggiseno, è il reggiseno con alette adesive. Trattasi di una fascia con coppe dotate di alette adesive che arrivano fino al punto iniziale della schiena. Consigliamo però alle donne con seno abbondante di acquistare quelle che presentino degli adesivi anche sulle coppe e non solo sulle alette. Se invece abbiamo un vestito a spalle scoperte, il reggiseno a fascia potrebbe andare bene.

Ecco delle semplici soluzioni per chi ha il seno prosperoso ma vuole vestire con stile

Chi l’ha detto che una donna con particolari condizioni fisiche non si possa vestire bene, con classe e con stile? Delle semplici indicazioni possono fare la differenza ma soprattutto conferire libertà e comodità. E non dimentichiamoci dello stile.