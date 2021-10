Ogni età ha le sue abitudini di bellezza, sia nel make-up che nell’abbigliamento. Questi che sono, ad esempio, terribili errori da evitare nel trucco sopra gli anta per non alzare l’età, magari valorizzano le ragazze più giovani. Per quanto riguarda i capelli, invece, basta evitare questi tagli per sembrare immediatamente più giovani.

Si potrebbe pensare lo stesso anche per l’abbigliamento, però con qualche piccola eccezione come quella che segue. Esistono, infatti, alcuni capi adatti tanto a una fascia d’età che all’altra. Dunque, rispolveriamo dall’armadio questo capo popolarissimo tra le ragazze e sensazionale sulle donne adulte in almeno una di queste varianti.

Si tratta certamente di un must-have che tutte hanno indossato almeno una volta nella vita e che torna utile anche per questo autunno inverno.

Nasce come capo maschile ma conquista in poco tempo le donne

L’evergreen in questione è il cardigan, nella sua versione “micro”, ovvero crop. Il cardigan nasce come indumento maschile, ma sa farsi strada anche nell’abbigliamento femminile. A tornare di tendenza è, però, il micro-cardigan in tessuti e colorazioni strabilianti.

Impossibile non averne almeno uno ma, se così dovesse essere, ora è il momento di puntare su uno di questi modelli. La buona notizia è che si tratta anche d’indumenti che è possibile acquistare a prezzi davvero convenienti. Ecco subito una selezione di golfini per tutte le tasche e di modelli super glam!

Semplicemente rispolveriamo dall’armadio questo capo popolarissimo tra le ragazze e sensazionale sulle donne adulte

Il Brand Bershka offre almeno 3 modelli interessanti che non bisognerebbe lasciarsi sfuggire. Il primo è il micro-cardigan a maniche lunghe con cinturino di strass, al costo di 19,99. Il modello è perfetto anche per donne più adulte se portato con un Top aderente a canotta sotto.

A 29,99 euro lo stesso Brand propone un micro-cardigan con pelliccia adatto anche alle più freddolose. Per indossare la fantasia del momento, ovvero i quadri, è possibile acquistare il micro-cardigan a rombi al prezzo di 19,99 euro.

Il Brand Mango ne propone un modello azzurro cielo in maglia misto lana e maniche a palloncino, tutto al costo di 49,99 con spedizione gratuita. Questo è particolarmente indicato per le donne sopra i 50 anni.

Qualche ultimo modello adatto anche alla sera

Troviamo, poi, il modello di Tally Weijl bianco e leggermente trasparente, con allacciatura davanti e al costo di 25,99 euro, e quello abbottonato con stampa a quadri, al costo di 29,99 euro, da abbinare alla gonna nella stessa fantasia.

