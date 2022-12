In molti stanno provando questa ricetta per un primo piatto di pasta eccezionale e ricco di gusto

Non tutti i primi piatti sono ricette complesse da preparare, molti sono decisamente facili. Tra questi spiccano le linguine con olio e pomodorini, piatto ideale anche per i bambini. Facile e veloce da preparare, sarà un vero gioco da ragazzi, vediamo come.

I primi piatti sono la soluzione veloce quando si ha poco tempo per cucinare. Anche nel periodo invernale, infatti, possono essere scelti per fare il pieno di gusto e sapore. Come i secondi che abbinati a legumi o riso possono trasformarsi in piatti unici anche i primi possono rappresentare un’unica portata. La pasta, poi, è davvero semplice da cucinare e in pochissimo tempo risolve moltissimi problemi. Tra i primi più apprezzati troviamo i maccheroni piccanti da scegliere quando si amano i gusti particolarmente forti. Oggi, al contrario, si andrà alla scoperta di una pasta facile e veloce da preparare arricchita con pomodorini o passata di pomodoro. In inverno, infatti, sarebbe preferibile sostituire i pomodorini, non di stagione, con una passata di pomodoro. In poco tempo, comunque, porteremo in tavola una vera prelibatezza. Davvero in molti stanno provando questa ricetta ricca e saporita.

Ingredienti per 5 persone

450 g di linguine ;

; 400 g di pomodorini/passata di pomodoro;

70 g di olive verdi;

100 g di tonno sott’olio;

1 cipolla;

origano, quanto basta;

olio EVO, quanto basta;

sale, quanto basta;

pepe, quanto basta.

In molti stanno provando questa ricetta davvero gustosa

Se si utilizzano i pomodorini si consiglia di lavarli sotto l’acqua per eliminare eventuali residui di terra. Lavare anche la cipolla e procedere sbucciandola e mettendola a rosolare in padella con un filo di olio EVO, sale, pepe e un po’ di origano. Per una cottura uniforme si dovrà mescolare frequentemente. Prendere, poi, le olive, i pomodorini e il tonno che andranno aggiunti alla cipolla. Prima, però, tagliare a metà le olive e suddividere in piccoli pezzi il tonno. Una volta aggiunti procedere con la cottura per una decina di minuti.

A questo punto si potrà continuare mettendo a scaldare abbondante acqua con un pizzico di sale. Portarla a bollore e gettare la pasta. Per i tempi di cottura rispettare ciò che è scritto sulla confezione. Tuttavia, meglio scolarle leggermente al dente per un gusto migliore. Prendere la pasta e unirla nella padella antiaderente al condimento. Fare scaldare ancora qualche minuto e servire ben caldo. Il procedimento con la passata di pomodoro sarà il medesimo e si ridurranno le tempistiche. Una volta pronta questa pasta si potrà conservare in frigorifero per un paio di giorni ma si sconsiglia si superare questo lasso di tempo.