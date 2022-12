Come preparare in 15 minuti un primo piatto di pasta per un pranzo o una cena golosa e sfiziosa

Per non perdersi il meglio della cucina mediterranea nonostante il poco tempo a disposizione si consiglia un primo piatto pazzesco da preparare in pochi minuti. Inoltre, sarà perfetto per utilizzare ingredienti che, spesso si hanno a casa. Ecco come preparare questo piatto di pasta favoloso.

I primi piatti sono i veri protagonisti della cucina italiana. Da non perdere anche i secondi di pesce con funghi, ideali per accompagnare i primi. La pasta come le lasagne o i risotti sono tra le pietanze più apprezzate in tutte le regioni. Ogni posto ha delle sue particolari specialità, riconoscibili ovunque. Non tutti i primi piatti sono difficili da cucinare, molti sono davvero elementari e ideali per un pranzo o una cena veloci.

Tra questi la ricetta dei maccheroni piccanti, facile, veloce e davvero gustosa. Prepararli in pochi minuti per gustarli insieme a tutta la famiglia. Nel caso in cui ci fossero bambini meglio non esagerare con il piccante. Ma ecco come preparare questi maccheroni. Rispetto ad altri primi piatti preparare questo sarà un gioco da ragazzi, per questo è particolarmente indicato anche per chi odia mettersi ai fornelli. Ma, quindi, ecco come preparare in 15 minuti un primo piatto davvero goloso.

Ingredienti per 5 persone

400 g di maccheroni ;

; 200 g di tonno;

1 peperoncino ;

; 30 g di capperi;

rosmarino, quanto basta;

olio EVO, quanto basta;

sale, quanto basta;

pepe, quanto basta.

Come preparare in 15 minuti un primo piatto golosissimo

Per prima cosa si consiglia di lavare accuratamente i peperoncini sotto l’acqua ed eliminare il sale in eccesso nei capperi. In seguito prendere il tonno e scolarlo prima di unirlo ai peperoncini spezzettati e al rosmarino. Il peperoncino e il tonno, poi, andranno fatti scaldare in una pentola antiaderente insieme ad un pizzico di sale e pepe oltre che di olio EVO. Nel frattempo in una pentola dai bordi alti fare bollire abbondante acqua salata e mettere a cuocere i maccheroni. Per i minuti di cottura si consiglia di seguire le indicazioni riportate sulla confezione anche se è preferibile scolarli ancora al dente. In questo modo il sugo riuscirà a risaltare maggiormente sulla pasta cosa che, al contrario, potrebbe non accadere con dei maccheroni troppo cotti.

Sistemare la pasta in un piatto di portata e unire il tonno con il peperoncino e il rosmarino magari aggiungendo un po’ di acqua di cottura. Mescolare e servire in tavola ben caldo. Chi vuole, poi, potrà aggiungere una spolverata di parmigiano che, tuttavia, non sarà necessaria a tutti i costi. Una ricetta che, come si scriveva precedentemente, sarà ideale per coloro che hanno poco tempo dal momento che sarà pronta in quindici minuti. Da provare anche fredda oppure riscaldata in padella il giorno successivo con un po’ di olio EVO. Manterrà il sapore intenso e continuerà a sorprendere. Per conservarla si consiglia di sistemare questa pasta in frigorifero e di non superare i due o tre giorni dalla preparazione.