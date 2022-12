Lasagne gourmet da cucinare come primo a Natale, ancora più gustose con ragù di pesce e besciamella

Quando si hanno ospiti nelle feste, un primo piatto di pasta d’eccellenza è sicuramente quella al forno, in particolare le lasagne. Seppure queste ultime assicurano sempre un certo successo tra i commensali nella versione classica, se vogliamo proprio fare colpo converrà puntare su un’appetitosa alternativa.

La lasagna classica prevede la preparazione del ragù di carne con pomodoro. Questo perlomeno per quanto riguarda la ricetta emiliana, da cucinare rigorosamente con la besciamella. Le lasagne in realtà sono oggetto di contesa circa le proprie origini, infatti ne esiste anche un’antica versione napoletana. Si differenzia perché annovera tra gli ingredienti anche ricotta e polpette, non di rado anche dell’uovo sodo. Oggi però parlare solo di due versioni risulterebbe enormemente riduttivo, perché ne esistono molte più declinazioni. In molti casi la farcitura può essere bianca senza pomodoro, così come avviene con la pasta col cavolfiore. Non meno può essere a base di ingredienti tra i più disparati.

Sono di mare le lasagne gourmet da cucinare come primo a Natale

Una farcitura alternativa alla carne sono le verdure, ma anche il pesce. In questo caso il piatto diventa più ricercato e raffinato, sicuramente ha una marcia in più che farà breccia nei nostri ospiti. Potremmo usare pesce fresco o surgelato, nello specifico per preparare il condimento ci serviranno:

200 g di tonno ;

; 200 g di nasello ;

; scalogno;

200 g di cernia ;

; sedano;

carota;

olio extravergine di oliva;

300 g di passata di pomodoro;

un bicchiere di vino bianco;

80 g di di farina;

sale;

500 g di sfoglie all’uovo acquistate o preparate in casa.

Preparazione

Puliamo e sfilettiamo i pesci. Non buttiamo teste e lische, ci serviranno per preparare il fumetto. Per farlo irroriamo una casseruola con olio extravergine di oliva e inseriamo un trito di scalogno, carota e sedano. Facciamo soffriggere e uniamo gli scarti dei pesci conservati. Lasciamo insaporire girandoli continuamente. Dopo qualche minuto uniamo abbondante acqua bollente e lasciamo cuocere per una quarantina di minuti. Spegniamo il fornello e filtriamo il brodo per eliminare gli scarti di pesce. A questo punto torniamo ai nostri pesci sfilettati, tagliamoli in piccoli quadretti.

Tritiamo altro scalogno, sedano e carota. In una pentola irroriamo abbondante olio extravergine di oliva e facciamo soffriggere il trito per fare il sugo. Quando dorato, uniamo i cubetti di pesce e facciamoli rosolare. Alziamo la fiamma e sfumiamo col vino. Quando si sarà consumato aggiungiamo la passata di pomodoro e il sale, facciamo cuocere per una ventina di minuti circa. Intanto, in un’altra pentola posta su fuoco basso, prepariamo una speciale besciamella. Versiamo 60 grammi di olio e 80 grammi di farina. Mescoliamo per non farla appallottolare.

Versiamo un mestolo alla volta del brodo intiepidito e mescoliamo velocemente. Spegniamo quando avremo una salsa liscia e setosa. Saliamola. Sbollentiamo le sfoglie all’uovo laddove necessario. In una teglia distribuiamo come base un po’ di besciamella sul fondo, poi un primo strato di sfoglie da ricoprire con il ragù e la besciamella. Continuiamo a sovrapporre strati alternati di sfoglia e condimento fino ad arrivare al bordo della teglia. Inforniamo a 180 gradi per una ventina di minuti. Ed ecco le lasagne gourmet da cucinare come primo a Natale e in altre occasioni speciali. Per esaltarne il gusto prelibato consigliamo di accompagnarle con del buon vino.