Scopriamo 3 ricette per cucinare il pollo in modo gustoso e saporito in pochissimo tempo

Il pollo può diventare una buona occasione per preparare un piatto unico ricco di gusto e di sapore. Un viaggio alla scoperta di diversi e travolgenti sapori, dagli Stati Uniti alla Cina passando per l’India.

I secondi piatti si possono trasformare velocemente in deliziosi piatti unici. Aggiungere del riso o dei legumi ad un secondo sarà ottimo per un pranzo o una cena veloci. Per provare un piatto diverso dal solito ma ricco di gusto troviamo i maccheroni piccanti con peperoncino. Piatti unici con verdure come melanzane, cavolfiori e anche formaggio. Tra la carne più apprezzata in tavola troviamo, certamente, quella di pollo che potrà essere preparata in svariati modi sempre favolosi. Oggi si cercherà di andare alla scoperta di tre diversi metodi per cucinare il pollo in modo da soddisfare anche i palati più difficili. Ma ecco come cucinare il pollo in modo facile e veloce.

Scopriamo 3 ricette per cucinare il pollo in modo gustoso e davvero travolgente

La prima ricetta per cucinare il pollo arriva direttamente dagli Stati Uniti d’America e lo vede fritto. Il pollo fritto si potrà preparare in circa mezz’ora con ingredienti che in molti hanno già in casa. Per circa cinque persone bisognerà acquistare circa 500 grammi di pollo, petto o cosce. Si potrà preparare la pastella in cui passare il pollo prima della frittura. Per la pastella si potranno unire in una ciotola dei tuorli d’uovo, farina setacciata e latte. Il tutto da mescolare e lasciar riposare per circa un’ora. Il pollo, poi, potrà essere lavato e tagliato a pezzetti da passare nella pastella e da far friggere. Una ricetta facile e veloce che piacerà soprattutto ai bambini. Quindi, scopriamo 3 ricette per cucinare il pollo in modo gustoso.

Pollo al curry

Un altro interessante modo per portare in tavola il pollo come piatto unico è prepararlo con curry e riso. Anche qui sarà sufficiente acquistare alcuni ingredienti indispensabili per la ricetta. In questo caso al posto del petto di pollo sarà bene portare a casa un pollo intero da pulire e tagliare. I pezzi di pollo devono essere lasciati in succo di limone per alcuni minuti prima di procedere con la preparazione. Il curry dovrà, poi, essere unito a dello yogurt bianco per dare vita ad una salsa cremosa da unire ai pezzi di pollo. Il tutto da fare scaldare in una padella antiaderente fino a quando il pollo non sarà ben cotto. Fare cuocere il riso in acqua leggermente salata e unirlo al pollo.

Alle mandorle, una ricetta orientale

La terza ricetta è un piatto unico proveniente dall’oriente, il pollo alle mandorle. Qui sarà sufficiente acquistare del petto di pollo e delle mandorle, gli altri ingredienti saranno comuni in cucina. Le mandorle dovranno, per prima cosa, essere tostate. I petti di pollo, poi, dovrà essere lavato e tagliato a pezzetti e unito all’albume dell’uovo. In olio di arachidi, poi, si potranno fare rosolare i pezzi di pollo. Al pollo, poi, andranno aggiunte le mandorle con un po’ di brodo vegetale e un po’ di sale o pepe. Anche in questo caso una ricetta facile e veloce da preparare ideale per tutta la famiglia.