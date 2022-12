Belle e affascinanti con 3 colorazioni di capelli la nuova tendenza del 2023

Si può essere più belli e affascinanti se si scelgono le acconciature giuste. Ecco quelle di tendenza per le feste natalizie e per gli inizi del 2023.

Ogni tanto cambiare il colore ai capelli non è un fatto negativo anzi serve a meglio mettere in risalto la nostra personalità. Potremmo così apparire più belle e affascinanti proprio durante il periodo delle feste e quello degli inizi dell’anno nuovo.

Il biondo veneziano, il nuovo Rinascimento

Fra i colori più interessanti da esibire durante le feste possiamo mettere al primo posto il biondo veneziano. È un tipo di colore che riassume due caratteristiche di tendenza per questo un nuovo anno. L’eleganza e la sobrietà daranno vita ai look più apprezzati del 2023.

Il biondo veneziano in effetti è un tipo di colore che incontra il biondo e il rosso. Pur chiamandosi così, in effetti corrisponde alla colorazione più chiara del rosso. Ne facevano uso nel Rinascimento soprattutto le donne veneziane. Lo ottenevano con una semplice mistura, mescolando zafferano e limone. Il succo di limone è una sostanza fotosensibile e perciò riesce a trasformare il colore sotto l’effetto dei raggi solari. Infatti dopo aver impregnato i capelli, le damigelle si esponevano ai raggi del sole. Nasce così questa tonalità di rosso chiaro con leggeri toni biondi, noto come biondo veneziano.

È un colore che porta soprattutto due elementi, luce e calore. Nel periodo in cui fa freddo, il biondo veneziano potrà creare una romantica atmosfera a toni caldi.

Belle e affascinanti con 3 colorazioni di capelli come il broux

Un altro colore molto di tendenza nel nuovo anno è il broux. Ci troviamo tra una via di mezzo tra il rosso e il castano. I due colori sono mischiati fra di loro e in alcune zone predomina un po’ più il rosso e in altre il castano. Nasce così un colore davvero spettacolare a toni caldi e con tanti punti di luce. Un tipo di colorazione che si adatta piuttosto alle pelli brune che a quelle chiare. Questo perché il broux ha come base dei toni piuttosto scuri anche se si tratta di rosso illuminato dal castano.

Un altro vantaggio di questa colorazione è che, essendo più scura, richiede delle attenzioni minori rispetto a quelle più chiare. D’altra parte struttura molto bene i capelli ed è adatta a mettere in evidenza l’acconciatura scelta. Va magnificamente bene sia per i tagli corti che lunghi.

Il color caramello

Infine saremo belle e affascinanti con 3 colorazioni di capelli come il caramello. Anche questa gira attorno ad una base rossa, molto apprezzata nel 2023. Si può scegliere di diverse sfumature o intensità, a seconda del tipo di pelle o di acconciatura. Con una pelle più chiara si possono scegliere delle sfumature più dorate, mentre per una pelle più bruna si possono scegliere delle sfumature più intense e scure.