In molti lo scartano ma questo piccolo frutto estivo è una miniera d’oro per la salute

Dal colore rosso accesso, dalla forma tondeggiante, caratterizzate dalla presenza di un lungo peduncolo, le ciliegie sono il frutto che proprio non potrà mancare sulle nostre tavole. Ma insieme alle ciliegie ad assicurarci grandi benedici Un toccasana per cuore e arterie questo frutto da consumare per una salute di ferro.

Anche se in molti lo scartano senza sapere che questo piccolo frutto estivo è una miniera d’oro per la salute.

Un vero e proprio toccasana per la salute, questo piccolo frutto è un potente antinfiammatorio ed è ricco di antiossidanti che fanno bene agli organi e alla pelle e rallentano l’invecchiamento cellulare. Ricche di carotenoidi, le ciliegie, proteggono la nostra pelle dal sole permettendone un’abbronzatura omogenea.

Ricche di vitamina A e C e sali minerali quali zinco, magnesio, acido folico, aiutano a proteggere la vista e aumentano le difese immunitarie. Svolgono inoltre un’azione depurativa sul sangue e sono dei drenanti epatici potenti. Sono naturalmente diuretiche e sono l’ideale da consumare per la prevenzione di malattie come la gotta, l’Alzheimer e malattie degenerative.

Il potere curativo delle ciliegie

Di questo frutto non si butta via niente, infatti, con il peduncolo è possibile realizzare dei decotti e delle bevande utili per purificare i reni e calmare la cistite. Basterà mettere i peduncoli di ciliegia per 10 minuti nell’acqua che bolle e lasciarli scaricare. Successivamente spegnere il fuoco, lasciar raffreddare leggermente il decotto, filtrarlo e berlo lontano dai pasti.

Le dosi giornaliere

Le ciliegie da poter mangiare in un giorno arrivano anche fino a 70, se consumate come unico frutto della giornata, l’importante è non superare i 200 g al giorno. La dose giornaliera invece rientra tra le 25/30 ciliegie al giorno. Un eccessivo consumo di ciliegie può avere effetti lassativi sul nostro corpo e provocare problemi a chi soffre di disturbi dell’apparato intestinale.

