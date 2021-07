Un toccasana per cuore e arterie questo frutto da consumare per una salute di ferro

Utili per combattere l’anemia, per mantenere in equilibrio la pressione sanguigna, stimolare lo sviluppo delle ossa e la produzione di melanina. Ebbene sì, le albicocche disidratate sono un vero e proprio alleato per l’organismo.

Dunque, un toccasana per cuore e arterie è questo il frutto da consumare assolutamente per avere una salute di ferro.

Esse presentano un alto valore biologico, sono una fonte preziosa di betacarotene e di sali minerali quali magnesio, zolfo, manganese. Contengono un elevato quantitativo di potassio, molto di più di una comune banana, che favorisce un mantenimento dell’equilibrio dei fluidi corporei. Questo assicura una buona funzionalità muscolare, bassi i livelli di colesterolo, una pressione regolare e un battito cardiaco nella norma.

Proprietà antiossidanti

Le albicocche sono dei potenti antiossidanti e antitumorali e grazie al loro alto contenuto di vitamina A, che si sprigiona maggiormente con il processo di essiccazione, svolgono una potente azione protettiva per la pelle. Sono inoltre utili per lo sviluppo delle ossa e per stimolare la produzione di melatonina.

Le albicocche secche hanno inoltre un elevato quantitativo di fibre alimentari che favoriscono il transito intestinale. Infatti sono particolarmente adatte per regolarizzare le funzioni intestinali. Da introdurre anche nell’alimentazione di chi soffre di disturbi come diabete, obesità e malattie cardiovascolari.

Lo spuntino ideale

Avendo ad alto contenuto energetico ma essendo povere di grassi, sono considerate lo spuntino ideale per dare carica ed energia. Pertanto, gli esperti consigliano di non assumerne più di 3 al giorno.

Esse possono inoltre essere utilizzate per la creazione di ricette sia dolci che salate, ottime se aggiunte a torte e biscotti.

Il consiglio è quello di evitare di acquistare delle albicocche dal colore arancio brillante che potrebbe essere indicatore dell’aggiunta di qualche sostanza poco naturale.

