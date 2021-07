Nessuno ne aveva mai sentito parlare, e invece oggi sembra essere il nuovo olio che risolve molti problemi. Oggi esistono tantissimi trattamenti estetici che si possono fare sia nei saloni di bellezza sia a casa con le creme.

Esistono creme con l’acido ialuronico, con il retinolo, con la vitamina C, con la vitamina E e nuovissimi sono i Peptidi Biomimetici, che sono delle sequenze di aminoacidi create non naturalmente, le quali imitano le azioni delle proteine naturali della cute funzionando come ricambio delle cellule.

Il mitico potere di questo particolare olio sulla pelle ha lasciato molte persone sorprese

Insomma anche nel mondo della cosmesi si sta crescendo moltissimo, sia con soluzioni non naturali, sia con quelle naturali. Ad esempio sono tantissime la creme al tè nero pieno di tannini, oppure le creme alla caffeina e ancora quelle al Ginkgo biloba.

L’olio di prugna

La prugna, come ben si sa, ha moltissime proprietà. Infatti è ricca di acidi grassi, polifenoli, vitamina B, potassio, magnesio e antiossidanti. Quindi assumerla come frutto può fare solo che bene. E se si ha difficoltà ad andare in bagno, la prugna è ottima anche in quella situazione.

Ma in realtà la tradizione orientale già da molto tempo usa l’olio del frutto a scopi cosmetici. Infatti si usa molto l’olio di prugna come rimedio di bellezza. E il mitico potere di questo particolare olio sulla pelle ha lasciato molte persone sorprese.

A cosa serve?

L’olio di prugna prima di tutto è applicabile su tutti i tipi di pelle. L’unica cosa è che non bisogna essere allergici alle prugne. Serve come stimolante per il turnover cellulare e ripara i danni dello squilibrio redox. Si può usare sia la mattina sia la sera prima di andare a dormire.

Approfondimento

L’alimento con alto contenuto di sostanze nutritive che rafforza occhi e sistema immunitario.