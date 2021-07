L’età ci mette di fronte a dei cambiamenti e delle scelte molto spesso obbligate. Superati i 50 anni dobbiamo fare molta più attenzione a ciò che mangiamo e a quanto ci muoviamo. Esteticamente anche il viso e la pelle cambiano e, sebbene non possiamo fermare il tempo, possiamo provare a ridurne i danni. Dimentichiamoci dell’età con queste 5 soluzioni efficaci per apparire giovani e in forma, semplici e alla portata di tutti.

Apparire più giovani di quanto si è non dispiace a nessuno, specie se per farlo non sono richiesti trattamenti speciali o non naturali. Vediamo come fare e da cosa partire per stare bene con noi stessi e sorprendere chi ci sta intorno.

Queste 3 cattive abitudini sono le ultime a cedere

Il titolo del paragrafo la dice lunga su ciò che andremo a visionare come prima soluzione della guida. Partiamo dal cambiare errori e cattive abitudini per passare, poi, alle soluzioni vere e proprie. Innanzitutto, evitiamo di stare ore ed ore al sole, specie nel corrente periodo estivo. Non vogliamo di certo che al già invadente invecchiamento della pelle si aggiunga il fotoinvecchiamento.

Le abitudini sbagliate più comuni non finiscono qui ed alcune di queste influiscono in modo decisivo sull’invecchiamento della pelle. Dormire meno di 7 ore e in modo discontinuo è soltanto la prima, cui si aggiungono il mancato esercizio e il fumo. Quest’ultimo, in particolare, è tra i vizi più nocivi per la nostra pelle, oltre che per la nostra salute.

Le 3 soluzioni per rompere il tempo

Il modo più semplice per apparire giovani è esserlo. Non importano gli anni; lo stato mentale e psicologico influisce molto sul modo in cui appariamo. Avere un viso sorridente e rilassato è la prima vera e grande soluzione di questa guida. In questo ci può tornare d’aiuto il provare cose nuove e godere dei nostri momenti di relax, come la meditazione o una semplice doccia calda.

Mangiare sano è un’altra massima per rallentare lo scorrere del tempo sul nostro viso. Mangiamo tanta frutta e verdura e, in particolare, i cibi dall’elevato principio antiossidante.