Se da una parte il sud Italia è conosciuto nel Mondo intero per la sua arte, la sua cultura, la sua gastronomia e le sue spiagge, anche il Nord del nostro Paese non è da meno. Città d’arte come Mantova o Padova, l’automobile di Torino o la moda e il design di Milano risuonano ovunque come elementi di grande classe e fascino. Oltre a tutto ciò, nel nord Italia ci sono anche dei laghi di incredibile bellezza. In Piemonte e Lombardia ne abbiamo molti, ma il più conosciuto e frequentato è il Lago Maggiore. Invece, tra Lombardia, Veneto e Trentino troviamo il Lago di Garda, simbolo della dolce vita e della bellezza all’italiana. Tuttavia, non solo Garda o Maggiore, perché c’è un lago imperdibile a pochissimi passi da Torino.

Un lago estremamente legato all’Italia

In realtà, per ammirare questo lago ci sposteremo in Francia, anche se veramente due passi dall’Italia. In particolare parliamo della storica regione della Savoia, nel dipartimento dell’Alta Savoia, quello che confina con il Lago di Ginevra a Nord e con la Valle d’Aosta a Est. Quello di cui parliamo è il più grande lago naturale di Francia, con ben 18 chilometri di lunghezza. Parliamo del lago del Bourget che si trova incuneato tra il monte del Gatto, il Massiccio della Spina e la catena montuosa delle Alpi più in generale.

Una delle sue più interessanti caratteristiche è la temperatura dell’acqua, che d’estate riesce anche a superare i 25 gradi. Il bagno è quindi una piacevole pausa di relax per tutti i suoi visitatori, anche se non mancano elementi di ordine culturale. Casa Savoia è legatissima a questo lago dato che nell’Abbazia di Hautecombe, che è adiacente alle sue acque, riposano molti sovrani, tra cui Carlo Alberto.

Non solo Garda o Maggiore, perché c’è un bellissimo lago perfetto per rinfrescarsi e spendere pochi soldi

Tuttavia, per chi continua a preferire lo sport e la natura alla cultura, il lago del Bourget è sempre un’ottima scelta. Infatti, nella città di Aix-les-Bains che costeggia le sue acque troviamo moltissimi sport. Vela, canoa e rafting, ma anche lo sci nautico e molte gite in barca. Inoltre, il Parco Naturale del Massiccio dei Bauges offre al visitatore una vasta gamma di escursioni e di passeggiate, più o meno difficili. Per raggiungerlo dall’Italia basterà attraversare o il traforo del Frejus o quello del Monte Bianco.

