Ci sono alcuni indumenti o accessori del nostro guardaroba che non conoscono età o stagione e ci fanno apparire sempre e comunque eleganti. Tra questi, impossibile non menzionare ad esempio il blazer, da indossare a 20 come a 60 anni, a patto di saper scegliere il modello giusto. Un altro elemento del guardaroba che non va mai in vacanza sono poi i mitici jeans: semplici, casual e informali, adatti per tutti i giorni. Li sfoggiamo in ufficio, quando andiamo a fare shopping o quando siamo invitate ad un aperitivo. Naturalmente, a seconda dell’occasione, sarebbe utile sapere come accompagnare questa capo così iconico e versatile per sfruttarne al meglio il potenziale. Ad esempio, per essere eleganti anche con un paio di jeans basterebbe studiare alcuni abbinamenti con scarpe alte, ma sempre comode, o basse: scopriamoli.

Partiamo da un modello attualmente molto alla moda, ovvero i jeans a zampa e a vita alta, ottimi per nascondere pancia e fianchi. Si prestano peraltro ad essere abbinati con svariate tipologie di calzatura, ma danno chiaramente il meglio di sé con un po’ di tacco. Ma niente allarmismi perché non stiamo parlando di vertiginosi tacchi a spillo, bensì dei clogs, gli zoccoli alti che tornati recentemente di tendenza.

Proseguiamo il viaggio nel mondo del fashion con un altro modello molto in voga: i jeans a gamba larga, perfetti per mascherare le cosce grosse. Questi panta palazzo in denim sposano perfettamente i sandali chunky o platform, che fanno guadagnare qualche centimetro in più senza rinunciare alla comodità.

Per essere eleganti anche con un paio di jeans basterebbe sapere come abbinarli a sneakers o scarpe alte comode

Non meno intrigante è poi l’abbinamento dei jeans versione cropped con un bel paio di bebé in tela e a quadretti con suola in rafia. Un look di ispirazione decisamente vintage che richiama alla mente il sapore delle serate al mare di qualche decennio fa. Per l’aperitivo in città, vietato non sfoggiare con fierezza la combinazione mom jeans e slingback ai piedi, magari in un colore vitaminico. Chiudiamo infine con un outfit che comunica stile e personalità pur essendo molto basic e semplice. Stiamo parlando dell’accoppiata che vede protagonisti i jeans a sigaretta assieme alle iconiche Birkenstock.

Per concludere il look, basta una modestissima t-shirt o canotta bianca e un bel paio di occhiali da sole maxi.

Lettura consigliata

È per over 50 e 60 la nuova tendenza di abbigliamento che sta spopolando per essere giovanili con eleganza