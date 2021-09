Con l’inizio di settembre e la ripartenza della maggior parte delle attività, moltissime persone in questi giorni hanno fatto ritorno dalle vacanze. Giustamente, quando si è in ferie e ci si rilassa, si tende a mangiare un po’ di più, abbandonando momentaneamente il regime alimentare a cui si è abituati di solito.

Per questo motivo in tantissimi, soprattutto in questi giorni, sono alla ricerca di allenamenti ed esercizi, che gli permettano di perdere gli eventuali chili in eccesso la e di riavere la forma fisica raggiunta prima di partire.

Diverse alternative

Per rimettersi in carreggiata e dunque bruciare il grasso accumulato durante le vacanze, abbiamo diverse alternative, da scegliere a seconda di fattori differenti. Quali, ad esempio, l’età, la forma fisica e la costanza nell’allenamento. Nell’articolo di oggi ci andremo ad occupare di uno degli allenamenti più comuni e facili da portare a termine. In quanto per essere performato non necessita di alcun tipo di strumento. Andremo, inoltre, a svelare dei consigli utili per poterlo praticare al meglio, così da ottimizzare gli sforzi e ottenere risultati più che soddisfacenti.

Ecco come fanno i più esperti per bruciare tantissime calorie grazie alla camminata veloce

Per quanto sia un movimento che impariamo fin da piccolissimi, camminare col fine di bruciare calorie non è un’attività semplicissima da portare a termine. Difatti, ci sono alcuni fattori da dover considerare. Non solo per evitare di farsi male, ma anche per non rischiare di sbagliare l’esercizio e impiegare molto più tempo di quanto serva. A questo proposito, dunque, ecco come fanno i più esperti per bruciare tantissime calorie grazie alla camminata veloce.

Il primo trucco riguarda, ovviamente, il movimento dei piedi e delle gambe. Molti principianti, soprattutto all’inizio, presi dall’entusiasmo tendono spesso a fare passi molto più lunghi di quando camminano normalmente. Se all’inizio ci sembrerà di bruciare di più, ci renderemo presto conto che, in breve tempo, saremo a corto di energie. Molto meglio, dunque, camminare così come siamo abituati, puntando più sulla velocità che sulla lunghezza del passo.

Il secondo segreto ha invece a che fare con le braccia. È infatti importante che le braccia, mentre camminiamo, siano piegate e si muovano a tempo con la falcata. Le braccia tese, difatti, non faranno altro che rallentarci, portandoci a sprecare più energie del dovuto.

Il terzo trucco

Infine, il percorso di allenamento. È fondamentale, al fine di ottenere risultati sempre migliori, integrare nel percorso nuove strade e nuove difficoltà. Una buona idea, ad esempio, potrebbe essere quella di aggiungere ogni settimana, oppure ogni mese, a seconda della condizione fisica, una salita. Le salite sono molto importanti e permettono al corpo di bruciare grassi con velocità. Per questo integrarle nel percorso si rivela una buonissima strategia. Sempre, ovviamente, con coscienza e con considerazione delle proprie capacità e della propria condizione di salute. Prima di iniziare un allenamento del genere, infatti, non sarebbe una cattiva idea effettuare una visita cardiologica.

A proposito di questo esercizio, non è la prima volta che ci occupiamo della camminata veloce come allenamento per dimagrire. Alcuni mesi fa, infatti, avevamo già svelato come camminare per tonificare i glutei e dimagrire eliminando il grasso in eccesso.