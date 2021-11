Non solo aglio, per eliminare le cocciniglie dalle nostre piante anche d’inverno bastano questi rimedi naturali a costo zero

La maggior parte di noi ama avere la casa ricca di piante ornamentali che la rendono più vivace e più accogliente.

Molti non sanno però che per avere casa sempre profumata e accogliente potremo acquistare questa bellissima pianta sempreverde dall’aroma fresco e inebriante.

Nonostante la primavera sia un periodo particolarmente critico per le piante, anche l’autunno e l’inverno sono periodi importanti per proteggere le nostre piante adeguatamente.

Non è necessario procurarci prodotti che possono rivelarsi dannosi per noi e l’ambiente; infatti, saranno sufficienti dei prodotti che spesso abbiamo già in casa.

Non solo aglio, per eliminare le cocciniglie dalle nostre piante anche d’inverno bastano 3 rimedi naturali a costo zero

Il problema delle cocciniglie non è da sottovalutare, in quanto queste si adattano facilmente a differenti situazioni climatiche, danneggiando così le nostre piante.

Questo parassita ha la capacità di attaccare diverse parti delle piante, per cui dobbiamo liberarcene velocemente, evitando così che attacchi anche quelle vicine.

Potremo prelevare il quantitativo di tabacco all’interno di circa 4 sigarette e farlo macerare in 500 ml d’acqua per circa due giorni.

Passato il tempo necessario, dovremo procedere filtrando il tutto e spostarlo all’interno di uno spray vuoto a disposizione.

Infine, non ci resterà altro che spruzzarlo sulle foglie delle piante come trattamento preventivo per allontanare le cocciniglie dalle nostre piante.

Volendo, potremmo anche imbevere questa soluzione in un batuffolo di cotone e passarlo direttamene sulle foglie.

Ecco ancora altri rimedi naturali a disposizione

Infine, se abbiamo a disposizione del bicarbonato, dovremo versarne un cucchiaio in un litro d’acqua e aggiungere due cucchiai di sapone di Marsiglia grattugiato.

Concluso questo procedimento, basterà spostare questa miscela in un flacone e nebulizzarlo sulle nostre piante.

Il sapone di Marsiglia è apprezzato per la sua versatilità, infatti, per allontanare le tarme e avere sempre il bucato e l’armadio profumato basterebbe questo ingrediente.

Olio essenziale

L’olio essenziale di tea tree si rivela un prezioso alleato in casa grazie alle sue straordinarie proprietà che ci sono d’aiuto di fronte a diverse problematiche.

Per esempio, questo insospettabile prodotto sembrerebbe aiutarci a rimuovere la muffa dalle pareti, soprattutto in questo periodo caratterizzato da tanta umidità.

Grazie alle sue proprietà potremmo utilizzarlo diluendo circa dieci gocce del suo olio in un litro d’acqua, così elimineremo le cocciniglie dalle nostre piante.

Dovremo solamente spruzzarlo sulle foglie della nostra pianta, ricordandoci però di ripetere l’operazione ogni cinque giorni circa.