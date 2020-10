Quando si è single, gli amici fanno a gara per dispensare consigli sul come conoscere l’uomo o la donna ideale. Dai vestiti da indossare, fino alle frasi per sciogliere il ghiaccio, ognuno vuole dire la sua. Idem per i luoghi da frequentare: c’è chi suggerisce di andare in discoteca, chi di iscriversi a un corso in biblioteca. Ma esistono suggerimenti basati non sull’esperienza, ma sulla scienza? Ebbene sì!

In particolare, gli studiosi hanno trovato risposta a un dubbio molto frequente per chi ha voglia di lanciarsi in una nuova relazione. Ovvero, dove sono nascoste tutte le persone single? Dove trovare l’amore? In palestra, secondo gli scienziati! Scopriamo perché.

Il trucchetto psicologico che ci fa innamorare

Un luogo perfetto per conoscere il partner ideale, a cui non molti pensano, è la palestra. E no, non è perché dai il meglio di te in canotta, coi muscoli in bella vista. E nemmeno perché puoi incontrare qualcuno con cui condividere la passione per lo sport. La ragione è molto più interessante, ed è stata svelata per la prima volta da un gruppo di psicologi.

Negli anni ’70, infatti, alcuni ricercatori osservarono uno strano fenomeno. È più probabile sentirsi attratti da una persona appena conosciuta se la si incontra mentre si è agitati. Gli psicologi infatti chiesero ad alcuni uomini di camminare su un ponte molto elevato e instabile. Un altro gruppo di uomini, invece, percorse un ponte più sicuro. Su entrambi i ponti si trovava una donna attraente, che lasciò ai soggetti dello studio il proprio numero di telefono. Il risultato? La donna ricevette molte più chiamate dagli individui che si trovavano in uno stato di agitazione a causa del ponte pericoloso.

Per cosa batte davvero il tuo cuore? Attenzione all’inganno!

Da questo esperimento si può trarre una risposta all’annoso dubbio: dove trovare l’amore? In palestra, secondo gli scienziati. Ma qual è esattamente il nesso? Incuriositi dai risultati dello studio, altri studiosi hanno cercato conferme. È stato così scoperto che gli uomini trovavano più attraente una donna vista in video dopo aver corso sul posto per alcuni minuti. E l’effetto non riguarda solo il genere maschile. Anche le donne si innamorano più facilmente quando hanno il batticuore per qualche minuto di esercizio fisico.

La ragione, secondo gli scienziati, è che il nostro cervello va in confusione. Se il cuore batte all’impazzata, la mente fa talvolta fatica a distinguere il motivo. È per il faticoso allenamento che abbiamo appena completato? O per la bella sconosciuta, o affascinante straniero, che ci osserva dall’altra parte della sala? Non essendo sicuro, il cervello propende per la seconda opzione.

La buona notizia è che puoi sfruttare questo trucchetto a tuo vantaggio: in palestra apparirai più attraente agli occhi di chi si sta allenando. Ma attenzione: non farti ingannare a tua volta. Non è tutto oro quello che luccica in sala pesi!

