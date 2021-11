Natale si avvicina e soprattutto con il ponte dell’Immacolata in molti metteranno mano agli addobbi per decorare l’albero e preparare il presepe. Spesso però, non abbiamo molto spazio da dedicare all’albero di Natale perché le abitazioni ormai sono sempre più piccole. In alcuni casi, invece, è il gusto personale che ci fa scegliere uno stile minimalista per gli addobbi. In entrambi i casi un albero da parete realizzato con materiali di riciclo potrebbe fare al caso nostro.

Realizziamo un albero di Natale salvaspazio in pochissimo tempo con questi materiali di riciclo

La redazione di Proiezionidiborsa ha già spiegato in un precedente articolo come realizzare una splendida decorazione natalizia semplicemente utilizzando una vecchia gruccia. Ora spiegheremo, invece, come realizzare un albero di Natale praticamente a costo zero e salvaspazio.

Ci occorreranno, infatti, dei rami di pino o altra conifera con diverse lunghezze partendo magari da un metro a calare.

Le misure naturalmente dipenderanno da quanto grande vogliamo il nostro albero da parete. Consigliamo di mettere tutto l’occorrente sul pavimento per comodità nella realizzazione.

Prima di procedere dovremo però spruzzare un po’ di lacca per capelli sui rami in modo da non ritrovarci dopo pochi giorni con tutti gli aghi a terra. Teniamo inoltre a portata di mano uno spago medio-grosso o del filo di nylon trasparente. Possiamo scegliere in questo caso se optare per un aspetto rustico con un cordoncino a vista, oppure per un design più essenziale con un filo trasparente.

Ecco il procedimento

Disponiamo sul pavimento i rami in scala di grandezza, mettendo il più grande per ultimo e via via arrivando al più piccolo di circa 10 centimetri. Iniziamo, quindi, a fare un nodo con lo spago attorno all’estremità del ramo più grande. Ora misuriamo 20 centimetri di spago e procediamo con un altro nodo attorno al secondo ramo. Continuiamo così fino all’ultimo rametto e lasciamo questa volta 36 centimetri liberi. Scendiamo ora lungo la nostra scala di rami alternando 18 cm di spago liberi a un ramo annodato. Arrivati in fondo tagliamo il cordoncino. Non ci resta che appendere l’albero ad un muro tramite un chiodino per quadri. Alcuni rami e uno spago è tutto ciò che occorre se realizziamo un albero di Natale salvaspazio in pochissimo tempo con questi materiali di riciclo.

Per la decorazione possiamo legare ai rami delle palline natalizie con un nastrino in raso. In cima, invece per coprire l’antiestetico chiodino potremmo utilizzare un fiore artificiale glitterato come ad esempio una poinsetta.

Ricordiamo che avendo usato la lacca fissativa per gli aghi di pino, non potremo decorare l’albero con delle candeline a fiamma vera. Meglio optare quindi per delle catene di miniled a batteria.

Nel caso, infine, i rami dovessero a poco a poco perdere gli aghi a causa della temperatura casalinga, non c’è da preoccuparsi. Il nostro albero da parete, anche se composto dai soli rami, privi di verde, sarà ugualmente suggestivo.

Questa soluzione è ottima anche se abbiamo un gatto che adora tuffarsi nel tradizionale albero di Natale!

