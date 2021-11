In varie culture del Mondo è abbastanza diffusa l’usanza di attribuire proprietà magiche ad alcune piante o alberi. Su ProiezionidiBorsa, abbiamo più volte esplorato questi misteri ed abbiamo visto che questo fenomeno accomuna tantissime popolazioni.

Fra le piante porta fortuna che abbiamo approfondito vi è ad esempio la callisia repens, molto diffusa in Brasile. Oggi, invece, ci spostiamo in Asia ed andremo a scoprire una pianta davvero molto speciale per le popolazioni di queste terre.

In arrivo una marea di soldi per chi coltiva in casa questo meraviglioso bonsai porta fortuna

La pianta porta fortuna che vedremo oggi è il podocarpus, una specie sempreverde appartenente alla famiglia delle Podocarpacee.

In natura è un albero che raggiunge 25 metri di altezza, ma può essere coltivato anche come bonsai d’appartamento.

Per quanto riguarda l’aspetto, il podocarpus ha una corteccia liscia di colore marrone scuro ed un’elegantissima chioma piramidale o ovale.

Le foglie sono aghiformi ed abbastanza lunghe, talvolta disposte a spirale o anche pettinate in due file.

Produce anche dei frutti, verso agosto o settembre, che sono dei piccoli coni legnosi. Questi, una volta maturi, si trasformano in bacche blu e carnose, di cui vanno ghiotti molti uccelli.

Come si coltiva

Il podocarpus, se coltivato in casa come bonsai, ha bisogno di annaffiature regolari solo quando il terreno è troppo asciutto. Oltre a ciò, bisogna mantenere l’ambiente circostante abbastanza umido. Quindi, evitiamo di posizionarla vicino a fonti di calore come camini, stufette e termosifoni.

Inoltre, possiamo vaporizzare la chioma con acqua distillata e posizionare il vaso su di un sottovaso con ghiaia.

Il terreno deve essere ricco di sostanze organiche, sciolto e ben drenato. La soluzione ideale potrebbe essere quella di mischiare a del terriccio universale due parti di torba, una parte di sabbia ed una di argilla.

Per quanto riguarda la concimazione, si somministra un concime liquido ricco di potassio, ogni 10 giorni durante il periodo vegetativo. In inverno, possiamo anche somministrarlo una volta al mese.

Infine, nei mesi più freddi è opportuno mantenere la pianta anche lontana da correnti di aria fredda. Durante il mese di dicembre, è possibile anche effettuare una potatura, accorciando i rami troppo lunghi e garantire così una certa armonia alla chioma.

Curiosità

Oltre ad essere molto bella esteticamente e di facile gestione, il podocarpus viene anche considerato un albero porta fortuna nella cultura asiatica. Infatti, come nel caso di questa pianta ornamentale giapponese, anche il podocarpus dovrebbe attirare soldi e prosperità. Infatti, potrebbero esserci in arrivo una marea di soldi per chi coltiva in casa questo meraviglioso bonsai porta fortuna.

In alcune zone dell’Asia, viene anche chiamato il “pino dei buddisti”, perché è molto utilizzato per adornare i templi dei monaci.

