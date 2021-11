Ogni stagione ha le sue peculiarità in fatto di cibo e l’autunno non è da meno.

Questo periodo dell’anno porta sulle nostre tavole tantissimi ottimi prodotti, che spaziano dai semplici finocchi ai più pregiati tartufi, passando per la coloratissima barbabietola.

Ciascuno di essi si presta molto bene per i nostri esperimenti ai fornelli, ma niente paura: a volte bastano davvero solo 10 minuti per sfornare un piatto da veri chef.

Di seguito, alcuni consigli su come cucinare in modo semplice ed economico le verdure autunnali, trasformandole in piatti gustosissimi e di grande effetto.

Il risotto alla barbabietola

Si tratta di una versione davvero imperdibile del classico risotto della domenica.

Combinando la dolcezza della barbabietola e il cuore cremoso e acidulo dello yogurt greco daremo vita a una pietanza di grande impatto visivo e molto saporita.

Ci occorrono:

320 g di riso Carnaroli;

100 g di yogurt greco;

260 g di barbabietola precotte;

30 g di vino bianco secco;

1 l di brodo vegetale;

1 scalogno;

olio e sale q.b.

Dopo aver tagliato 220 g di barbabietole, riponiamole nel mixer, aggiungiamo un cucchiaio di brodo vegetale (che avremo precedentemente cotto) e frulliamo per ottenere una purea.

A questo punto, prepariamo il soffritto di olio e scalogno: dopo aver versato il riso lasciamo tostare per 3 minuti.

A seguire sfumiamo con il vino bianco. Quando l’alcol sarà evaporato, continuiamo a bagnare il riso con il brodo ogni volta che questo si asciuga e mescoliamo delicatamente con un cucchiaio di legno.

Trascorsi 10 minuti dalla cottura, versiamo metà della purea di barbabietola. La restante parte andrà aggiunta a 5 minuti da fine cottura.

Saliamo il risotto e mantechiamo con un filo d’olio.

Una volta impiattato, possiamo guarnire con cubetti della barbabietola avanzata e con qualche fiocco di yogurt.

Passiamo ora ad un’idea originale che si propone come alternativa vegetariana alla mitica cotoletta di carne.

Cotolette di finocchi

Il gusto delicato dei finocchi alleggerisce la classica panatura che nasconde un cuore di formaggio filante.

Occorrente:

3 finocchi;

3 uova;

pangrattato;

12 fette di provola;

parmigiano grattugiato e sale q.b.

Per prima cosa, tagliamo i finocchi a fette di 5-7 mm e cuociamole in acqua bollente salta per 10 minuti. Scoliamo e lasciamo intiepidire.

Apponiamo una fetta di provola su ciascuna fetta di finocchio e facciamole passare nell’uovo sbattuto. Impaniamole con pan grattato e parmigiano. Ripetiamo l’operazione se desideriamo una panatura più croccante.

A questo punto, le nostre cotolette sono pronte per essere infornate a 220° per 20 minuti.

Una volta dorate, sfornare e servire calde.

Per chiudere il pasto con dolcezza, ma sempre in modo salutare con una bella verdura di stagione, consigliatissime le golose frittelle di zucca.