L’uovo è un alimento presente tutto l’anno ed è davvero molto versatile. Può essere mangiato così com’è o utilizzato per molteplici ricette di preparazioni dolci e salate. Nella nostra tradizione culinaria basti pensare alla pasta all’uovo o a dolci di vario tipo e alle creme.

Nell’uovo si distinguono due componenti, il tuorlo e l’albume. In alcune ricette, però, si usa soltanto il tuorlo, mentre l’albume viene scartato. Buttarlo sarebbe davvero uno spreco. L’albume contiene proteine, vitamine del gruppo B, magnesio, zinco e tanti altri elementi utili per il nostro benessere. Considerato ciò, quindi, è bene utilizzarlo e non buttarlo.

Chi butta gli albumi avanzati sta sbagliando perché potrebbe usarli per tanti gustosissimi piatti

Sembrerebbe strano, ma gli albumi possono essere un valido aiuto per preparare tante ricette saporite. Vediamone alcune.

Maionese

3 albumi;

mezzo limone;

un cucchiaio di senape;

olio di riso (o di semi);

sale e pepe.

Spremere il mezzo limone a parte e aggiungerne qualche cucchiaino agli albumi in una ciotola non molto larga. Cominciare a montare. Versare a filo un po’ di olio fino a raggiungere una certa consistenza. Alla fine mescolare alla maionese ottenuta la senape, un pizzico di sale e di pepe.

Pancake senza glutine

un bicchiere di latte;

60 g di parmigiano;

2 albumi;

100 g di farina di riso;

sale e pepe.

In una ciotola mettere albumi e formaggio e sbattere con una frusta. Poi, a pioggia, la farina e dopo il latte. Alla fine salare e pepare a piacimento. Il composto deve risultare senza grumi. In una padella far scaldare un po’ di olio e versare dell’impasto. Cuocere i pancake da ambedue le parti e servire.

E per finire un dolce.

Biscotti siciliani alla pasta di mandorle

250 g di mandorle;

250 g di zucchero semolato;

un limone;

2 albumi;

un pizzico di sale;

ciliegie candite.

Tritare bene le mandorle e metterle da parte. In un recipiente montare a neve gli albumi con un pizzico di sale. Grattugiarvi la scorza del limone e aggiungere lo zucchero e le mandorle, mescolando con un movimento lento, dal basso verso l’alto. Mettere il composto ottenuto in una sacca da pasticcere e formare i biscotti su una teglia foderata da carta forno. Far riposare per due ore, in modo che la pasta si asciughi e si compatti. Trascorso il tempo, cuocere in forno a 180 gradi per 10 minuti. Quando i biscotti saranno cotti, lasciarli raffreddare. Si possono decorare con una ciliegina candita al centro.

Quindi, chi butta gli albumi avanzati sta sbagliando perché potrebbe usarli per tanti gustosissimi piatti.