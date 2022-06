Netflix non va in vacanza neanche in estate, anzi, il suo catalogo sia amplia di mese in mese. Anche con l’arrivo di luglio, aspettiamoci tante novità sia per le serie TV che per i film. Per quanto riguarda quest’ultima categoria, nelle prossime settimane saranno disponibili in particolare 3 contenuti da guardare assolutamente. Scopriamo insieme quali sono e perché vale davvero la pena inserirli, già da adesso, nella nostra lista dei preferiti.

Un film davvero avvincente

Il film sicuramente più atteso del mese è The grey man, in uscita il 22 luglio. Si tratta di un thriller, decisamente dal cast stellare, ispirato al romanzo omonimo scritto da Mark Greaney nel 2009. La trama è incentrata sulla storia di Court Gentry, un agente della CIA dal passato burrascoso. Infatti, un tempo egli era un sicario a pagamento, esperto e letale, poi assoldato dal supervisore Donald Fitzroy. Ad un certo punto, Gentry diventa il bersaglio di una terribile caccia all’uomo, dopo che un ex collega della CIA ha messo una taglia sulla sua testa. Il film è diretto da Anthony e Joe Russo (The Avengers) e interpretato da Ana de Armas, Ryan Gosling, Regé-Jean Page (il “Duca” di Bridgerton) e tanti altri. Insomma, sarà un film sicuramente avvincente e ricco di colpi di scena, da non perdere.

In arrivo su Netflix questi 3 attesissimi film che ci terranno incollati allo schermo anche a luglio

Cambiamo completamente genere e passiamo a qualcosa di più romantico con il film Purple hearts, in uscita il 29 luglio. Si tratta di un adattamento cinematografico ispirato all’omonimo libro di Tess Wakefield scritto nel 2017. I protagonisti della storia sono due ragazzi, i classici “opposti che si attraggono”. Da una parte abbiamo Luke, un giovane marine dal passato cupo e misterioso; dall’altra abbiamo Cassie, una cantautrice in difficoltà con delle spese mediche da sostenere. I due decidono di sposarsi per convenienza, così che Cassie possa permettersi una migliore assicurazione medica, ma la storia prenderà una piega davvero inaspettata.

Il terzo ed ultimo film, disponibile dall’8 luglio, è Le relazioni pericolose. Diretto da Rachel Suissa, il film narra le vicende di Célène, un’adolescente di 17 anni sensibile, piena di ideali e poco “social” rispetto ai suoi coetanei. Costretta a cambiare città, la ragazza si trasferisce in una nuova scuola, dove non riesce ad ambientarsi. Infatti, nell’istituto tutte le attenzioni sono per Vanessa, una diva di Instagram, e Tristan, un campione di surf. Nonostante sia già fidanzata, Célène si innamora di quest’ultimo ed inizia a frequentarlo, inconsapevole però di essere l’oggetto di una crudele scommessa. Insomma, sono in arrivo su Netflix questi 3 film da vedere anche sotto l’ombrellone e adatti a chiunque.

