Su Netflix abbiamo, ogni giorno, la possibilità di intrattenerci con tantissimi contenuti di tutti i generi e per tutti i gusti. Pochi giorni fa, ad esempio, è uscita la nuova stagione di “Peaky ”, ideale per chi ama il genere drammatico. Tuttavia, sono disponibili anche altri generi di film e serie TV, come quelle d’azione, fantascienza, horror, romantici, thriller e commedie. In quest’ultimo genere, ritroviamo una serie TV che sta per uscire nei prossimi giorni e che ci farà letteralmente morir dal ridere.

Infatti, il prossimo 24 giugno sarà disponibile la serie “Man vs. Bee”, ideata da Rowan Atkinson e scritta insieme a William Davie. L’attore inglese, dopo un lungo periodo lontano dagli schermi, debutta quindi anche su Netflix con l’intento di divertire con la sua comicità. Tutti, infatti, lo ricordano per la celeberrima serie televisiva “Mr. Bean”, prodotta nei primi anni ’90 e che ha avuto un successo planetario.

È uno degli attori comici più famosi al Mondo e sta per ritornare sulla scena con questa divertentissima serie TV su Netflix

Costituita da 9 episodi, la serie avrà come protagonista Trevor, un uomo ordinario, simpatico e impacciato in cerca di un impiego. Interpretato dallo stesso Rowan Atkinson, egli ottiene un lavoro come housesitter in una lussuosa villa, ricca di prestigiose opere d’arte e auto d’epoca. In compagnia di un simpatico cane di nome Cupcake, Trevor inizierà fin da subito ad avere qualche problema nella gestione della casa. A complicargli la vita ci sarà infatti un’ape, che sembra prendersi gioco di lui e della quale non riesce a liberarsi.

Cosa accadrà quindi in quella casa sarà tutto da scoprire, anche se, già dall’inizio del trailer, si può intuire come andrà a finire. Infatti, il trailer comincia proprio con Trevor, che ascolta i 14 capi di accusa di cui egli stesso è imputato. Tra questi, vengono citati: guida pericolosa, distruzione di opere d’arte ed incendio doloso.

La trama molto semplice e lineare sembra quasi ispirarsi ad un cartone animato, che vuole divertire con la semplicità. In realtà, non c’era altro d’aspettarsi con Rowan Atkinson che, come ben sappiamo, è uno degli attori comici più famosi al Mondo ed ha divertito intere generazioni. Quindi “Man vs. Bee” sarà una serie TV molto leggera, da vedere in famiglia, anche in compagnia dei bambini e che si lascerà guardare tutto d’un fiato.

