Molti si stanno chiedendo che cosa il 2022 abbia in serbo per noi. Se il 2021 è stato un anno deludente, per molti l’anno nuovo potrebbe riservare delle sorprese incredibili. Come abbiamo già preannunciato, il 2022 sarà l’anno dell’Ariete e dell’Acquario, ma sono questi i 3 segni zodiacali baciati finalmente dall’amore e dalla fortuna.

Cerchiamo di non fossilizzarci sul presente e guardiamo avanti, verso le nuove opportunità che questo 2022 offre. Oggi vogliamo parlare dei segni zodiacali che più di tutti potranno ottenere il massimo da questo nuovo anno. Infatti sono in arrivo soldi a palate per Bilancia e Toro, ma saranno questi altri 3 segni zodiacali i più fortunati del 2022.

Molto spesso cerchiamo risposte nell’oroscopo sperando che possa darci le indicazioni che cerchiamo. Se vogliamo scoprire quali saranno i segni più fortunati del 2022, non ci resta che continuare nella lettura.

Soldi in abbondanza per Toro e Bilancia

I soldi non fanno la felicità. Tuttavia aiutano molto ed è innegabile sperare che le occasioni per guadagnare non manchino mai.

Per i nati sotto il segno del Toro e della Bilancia i soldi non saranno un problema nel 2022. La fortuna ha iniziato a girare e questi 2 segni potranno vederne gli effetti già da subito.

Tuttavia se Vergine e Toro avranno una fortuna sfacciata entro il 6 gennaio, altri 3 segni zodiacali dovranno fare attenzione ai risparmi.

Giove regalerà stabilità e sicurezza economica a questi 2 segni che però dovranno lavorare sodo per mantenere questo nuovo status.

Altri invece potrebbero ricevere una nuova proposta di lavoro molto vantaggiosa. L’innata competitività propria dei Toro e dei Bilancia li porterà a cogliere quest’occasione al volo e il loro coraggio verrà largamente premiato.

In arrivo soldi a palate per Bilancia e Toro, ma saranno questi altri 3 segni zodiacali i più fortunati del 2022

I Pesci sono uno dei 3 segni più fortunati dell’anno. I crescenti impegni di lavoro assicureranno guadagni maggiori, purtroppo però a discapito del tempo libero.

Il benessere finanziario condizionerà anche il rapporto con il partner che andrà nuovamente a gonfie vele. La ritrovata armonia con il partner farà sentire i Pesci finalmente sicuri e con una grande voglia di fare nuove esperienze.

Acquario

Il 2022 sarà l’anno del cambiamento. Questo è un momento favorevole per la crescita personale e professionale. Giove aiuterà molti ad intraprendere un nuovo percorso e ad iniziare nuovi progetti anche ambiziosi.

L’audacia sarà premiata e il favore di Giove proteggerà le mosse dell’Acquario. Infine, quest’anno regalerà serenità e maggiore fiducia nei confronti del partner.

Molti Acquario hanno vissuto un 2021 all’insegna dell’insicurezza. L’anno nuovo porta invece nuove consapevolezze e tanta voglia di conoscere meglio chi è al proprio fianco.

Vergine

Come abbiamo visto pare che Acquario e Gemelli vivranno un 2022 glorioso, ma una pioggia d’oro investirà questi 3 segni zodiacali che hanno sofferto molto.

Tra questi c’è il segno della Vergine che nel 2022 vedrà sul suo cammino un mare di opportunità. Coloro che stanno intraprendendo una nuova carriera godranno del favore di Giove che aiuterà ad evitare passi falsi. La dedizione e l’impegno costanti saranno premiati con buoni guadagni.

Infine, il 2022 riserverà ai Vergine una serie di incontri interessanti che potrebbero portare alla tanto desiderata anima gemella.