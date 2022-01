Ci sarà capitato un’infinità di volte di applicare il mascara e ritrovarci con ciglia tutte unite e impastate. Magari ce la siamo presa con il prodotto pensando non fosse abbastanza valido. Oppure abbiamo pensato che ormai il mascara fosse secco e da buttare.

In realtà può capitare che il problema sia proprio uno dei precedenti. Magari la formula del mascara non è adatta alle nostre esigenze o serve qualche trucco per ravvivarlo. Però il più delle volte il problema può nascere dalla quantità di prodotto usato.

Niente più grumi o occhi da panda con questo pratico e veloce trucco per applicare bene il mascara

Per avere ciglia lunghe e folte tendiamo a fare più passate di mascara o caricarlo troppo di prodotto. Infiliamo lo scovolino nel tubetto più e più volte prima di passarlo sulle ciglia. In questo modo andiamo a stendere non solo il mascara ma anche i grumi che si formano naturalmente.

Questo succede soprattutto con quei mascara volumizzanti che contengono fibre. All’interno del tubetto, infatti, vengono aggiunti questi mini filamenti che infoltiscono le ciglia. Ma se si esagera con le quantità non avremo delle belle ciglia lunghe e ben definite. Anzi ci ritroveremo con un blocco di ciglia a sezioni brutto da vedere.

Cosa fare allora?

Facciamo esattamente quello che si fa con il resto dei prodotti del make up. Dopo aver prelevato il prodotto con il pennello si scarica sempre l’eccesso. Lo facciamo per la cipria, l’illuminante e soprattutto per gli ombretti. Preleviamo il prodotto, diamo qualche colpetto per far cadere l’eccesso e lo applichiamo.

Visto che per il mascara non possiamo utilizzare questa tecnica due sono le opzioni. O lo trattiamo come qualsiasi altro prodotto liquido e scarichiamo leggermente sul dorso della mano. Facendo qualche passata veloce e ruotando lo scovolino prima di applicarlo sulle ciglia.

Oppure prendiamo un pezzetto di carta igienica o salviettina asciutta e ce lo strofiniamo sopra. Proprio come se dovessimo pulirlo ma con delicatezza per non rovinare lo scovolino. Dopodiché applichiamo il mascara come nostro solito facendo anche più passate, ma dopo che la precedente si sia asciugata.

Quindi, niente più grumi o occhi da panda con questo pratico e veloce trucco per applicare bene il mascara. Ora che conosciamo questo piccolo segreto possiamo sfoggiare occhi penetranti e magnetici senza sforzi.

Però facciamo solo attenzione a non sbavare il mascara quando lo applichiamo. E se ci capita di fare qualche errore l’importante è conoscere le soluzioni. Nell’articolo Mai più trucco rovinato dal mascara sbavato con questi semplici trucchi per rimediare ci sono alcuni suggerimenti.

