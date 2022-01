Il 2021 è ormai alle nostre spalle. Un anno nuovo è iniziato ed ognuno di noi ripone molta speranza e fiducia nel futuro.

L’anno passato per molti è stato difficile e pieno d’insidie. Quando ci lasciamo prendere dallo sconforto dobbiamo pensare che la fortuna gira sempre e che, com’è passata in precedenza, senz’altro tornerà.

Questo lo sanno bene alcuni segni zodiacali che inizieranno l’anno nuovo davvero in bellezza. Infatti, non solo ad Ariete e Gemelli, ma il 2022 porterà una pioggia di denaro anche a questi 3 segni zodiacali finalmente baciati dalla fortuna.

Oggi invece ci occuperemo di altri fortunati segni zodiacali. Ecco dunque che Acquario e Gemelli vivranno un 2022 glorioso, ma una pioggia d’oro investirà questi 3 segni zodiacali che hanno sofferto molto.

Acquario e Gemelli iniziano alla grande

Il 2022 inizia con il botto per questi 2 segni zodiacali. Sebbene già il 2021 sia finito meglio di com’è iniziato, l’anno nuovo porterà serenità e tante occasioni da cogliere.

In particolare, i Gemelli potranno riscattarsi da una situazione che li ha penalizzati per gran parte dello scorso anno. Anche l’amore andrà a gonfie vele, soltanto qualche piccolo battibecco colorerà le giornate passate tra le mura domestiche.

Per quanto riguarda il segno dell’Acquario, invece, questo 2022 porterà tanta ricchezza. Gli Acquario sono tendenzialmente molto prudenti e coglieranno quest’occasione per coprire delle spese inaspettate.

Acquario e Gemelli vivranno un 2022 glorioso, ma una pioggia d’oro investirà questi 3 segni zodiacali che hanno sofferto molto

Per i nati sotto il segno del Toro, il 2021 è stato un anno davvero complicato. Molti hanno sofferto per amore perché vittime di un tradimento. A questo proposito, pochissimi lo sospettano ma sono questi i 3 segni zodiacali che tradiscono di più e dai quali tenersi alla larga.

I Toro sono persone decise e che non guardano mai indietro. Proprio per questo motivo molti hanno deciso di ricominciare da zero da soli.

Questo 2022 porterà nuove consapevolezze e diverse soddisfazioni, anche in ambito lavorativo. Infatti, coloro che hanno lavorato sodo potrebbero ricevere un corposo aumento di stipendio. E la nuova situazione economica spingerà alcuni appartenenti a questo segno verso un cambiamento.

Vergine

Precisi e sempre puntuali, i Vergine hanno sofferto moltissimo le incertezze portate dal 2021. Tuttavia, la grande tenacia che li contraddistingue ha permesso ai Vergine di non lasciarsi sopraffare dagli eventi.

Infatti, abbiamo visto come non solo Ariete e Scorpione saranno baciati dalla sorte entro la fine di dicembre, ma anche questi 3 segni zodiacali.

Tra questi, ai nati sotto il segno della Vergine il 2022 porterà una ventata di freschezza e novità, cominciando dai soldi. I guadagni saranno in crescita soprattutto per coloro che hanno colto l’occasione per fare i giusti investimenti.

Gli appartenenti a questo segno avranno una grande voglia di vivere e di fare nuove esperienze per buona parte dell’anno.

Capricorno

Nonostante la corazza di ghiaccio che i Capricorno spesso mostrano di avere, l’anno nuovo potrebbe portare l’amore nella loro vita. Un ritorno dal passato potrebbe sorprendere e colpire al cuore come mai prima d’ora.

La fortuna va a gonfie vele e i Capricorno più intraprendenti potrebbero finalmente decidere di comprare casa, mettendo radici.

Dopo un anno davvero tormentato, pare proprio che il 2022 riservi un cambio di rotta che porterà molti Capricorno finalmente a trionfare.