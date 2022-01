Il nuovo anno è appena iniziato e tutti noi speriamo possa essere pieno di opportunità e fortuna. In generale, il 2021 si è rivelato un anno difficile, ma questo non ha impedito a molti di raggiungere i propri obiettivi. Come abbiamo visto, infatti, erano finalmente in arrivo tanti soldi e fortuna per questi 3 segni zodiacali che entro fine anno avrebbero poi potuto stravolgere la loro vita.

Oggi invece vogliamo concentrarci sulla prima settimana dell’anno, svelando che per alcuni segni sono previsti alti e bassi.

Dunque, se Vergine e Toro avranno una fortuna sfacciata entro il 6 gennaio, altri 3 segni zodiacali dovranno fare attenzione ai risparmi.

Vergine e Toro

Entrambi questi segni di terra sono molto pazienti e perseveranti e ciò permette loro di ottenere spesso ciò che vogliono.

Il 2022 sarà un anno fortunatissimo per il segno del Toro, che deve prepararsi ad importanti cambiamenti. Una cospicua vincita potrebbe rivoluzionare la vita degli appartenenti a questo segno. Inoltre, il lavoro procede a gonfie vele e le soddisfazioni personali regalano felicità e stabilità ai Toro.

I Vergine iniziano il 2022 a gonfie vele sia per quanto riguarda le relazioni, sia per il lavoro. Infatti, sono in arrivo soldi a palate ed una partenza con il botto nel 2022 per questi 3 segni zodiacali dopo un anno davvero difficile. Tra questi c’è proprio la Vergine, che ha vissuto un 2021 piuttosto pesante.

Un nuovo incarico darà nuova autostima e carica ai nati sotto questo segno. Infine, la vita sentimentale regalerà ai Vergine nuove gioie e voglia di fare progetti.

Il segno dell’Ariete è abituato a prendere le decisioni sull’onda dell’emotività. Questa impulsività non sempre gioca a proprio favore e, soprattutto nella prima parte del mese, potrebbe fare perdere molto denaro.

Attenzione alle spese improvvise che potrebbero giungere questa settimana, perché potrebbero mettere in difficoltà gli Ariete più sprovveduti.

Il consiglio è quello di agire con calma e farsi consigliare da una persona fidata. Solo in questo caso sarà possibile gestire gli imprevisti del periodo.

Gemelli

Come abbiamo anticipato, non solo ad Ariete e Gemelli, ma il 2022 porterà una pioggia di denaro anche a questi 3 segni zodiacali finalmente baciati dalla fortuna.

Tuttavia, una decisione presa con troppa impulsività potrebbe costare cara ai Gemelli. Questo è il momento di agire in modo prudente e di sfruttare questi guadagni crescenti per le emergenze.

Se il partner vorrà pianificare un viaggio o una distrazione costosa, cerchiamo di riportarlo con i piedi a terra. In fondo, si sa: c’è un tempo per risparmiare e un tempo per spendere e le stelle questa settimana suggeriscono prudenza.

Pesci

Concludiamo con il segno dei Pesci. Questo segno d’acqua è generalmente molto prudente, specialmente per quanto riguarda il denaro. Tuttavia, i nati sotto il segno dei Pesci sono persone molto generose che tendono a dare senza pretesa di ricevere.

Se un amico si trova in difficoltà, non si tirano mai indietro. Tuttavia, proprio nella prima parte di gennaio sarebbe opportuno trovare un equilibrio tra la generosità e la prudenza. Questo permetterà ai Pesci di vivere senza ansie queste prime settimane dell’anno nuovo.