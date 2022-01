Chi legge l’oroscopo spesso lo fa per verificare se ciò che ci dicono le stelle corrisponde al vero. L’oroscopo è uno strumento che possiamo utilizzare a nostro favore per conoscere le opportunità e le occasioni da cogliere.

Ogni nuovo anno porta con sé aspettative e nuove speranze. Come abbiamo precedentemente raccontato Acquario e Gemelli vivranno un 2022 glorioso, ma una pioggia d’oro investirà questi 3 segni zodiacali che hanno sofferto molto.

Oggi invece vogliamo svelare che il 2022 sarà l’anno dell’Ariete e dell’Acquario, ma sono questi i 3 segni zodiacali baciati finalmente dall’amore e dalla fortuna.

Chi vuole scoprire se il proprio segno zodiacale è tra i più fortunati, dovrà soltanto continuare a leggere l’articolo.

Ariete e Acquario

Per i nati sotto questi 2 segni sarà un anno ricco di opportunità. Se prima tendeva a lasciarsi abbattere dagli eventi, l’Ariete nel 2022 agirà con meno impulso e maggiore riflessività.

Inoltre, il nuovo anno porta con sé la possibilità di affermarsi e di ottenere un incarico importante sul lavoro.

L’Acquario invece è proiettato al futuro e in questo 2022 vuole consolidare la propria posizione lavorativa. Questo sarà possibile, ma gli appartenenti a questo segno dovranno fare attenzione a non compiere passi falsi che potrebbero compromettere la propria professionalità.

Se Ariete ed Acquario agiranno con prudenza potranno ottenere ciò che vorranno.

Il 2022 sarà l’anno dell’Ariete e dell’Acquario, ma sono questi i 3 segni zodiacali baciati finalmente dall’amore e dalla fortuna

Come abbiamo anticipato, Bilancia e Scorpione inizieranno il 2022 a gonfie vele, ma è in arrivo una fortuna esagerata anche per questi 3 segni zodiacali.

Per lo Scorpione il 2022 sarà un anno vincente e l’amore finalmente inizia ad andare per il verso giusto. Questi hanno sofferto moltissimo per la mancanza di stabilità sia nell’ambito della coppia, sia del lavoro. Il pianeta Plutone che governa questo segno permetterà agli Scorpione di esprimersi al meglio.

Inoltre, la fortuna non mancherà soprattutto nella prima parte dell’anno. Chi vorrà provare ad avanzare delle richieste, sarà favorito dai pianeti. Tentar non nuoce e questo è il momento giusto per ottenere di più.

Pesci

I 2 pianeti che dominano questo segno, Giove e Nettuno, saranno entrambi favorevoli e questo renderà più semplice raggiungere gli obiettivi.

Quest’anno è quello giusto per fare progetti a lungo termine nella coppia e i Pesci non troveranno grossi ostacoli sul proprio cammino.

Questa situazione favorevole potranno riscontrarla molti Pesci anche per quanto riguarda i guadagni. Il lavoro non mancherà di certo e questo permetterà ad alcuni di vivere un anno impegnativo ma senz’altro più sereno.

Sagittario

Non solo Ariete e Gemelli, il 2022 porterà una pioggia di denaro anche a questi 3 segni zodiacali finalmente baciati dalla fortuna. Tra questi c’è anche il segno del Sagittario che, essendo governato da Giove, tendenzialmente non porta rancore verso gli altri.

Quando una relazione giunge al termine, i nati sotto questo segno tendono a rimanere in buoni rapporti con l’ex partner. Tuttavia, questo atteggiamento rende più difficile il distacco. Fortunatamente, entro i primi mesi dell’anno potrebbe arrivare l’anima gemella e la volontà di costruire qualcosa di nuovo.

Il 2022 porta ai Sagittario nuove consapevolezze e la capacità di raggiungere alte vette sul piano del lavoro. Sarà un anno dalle grandi opportunità e chi saprà coglierle arriverà molto lontano.