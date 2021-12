Ormai sono poche le persone che non hanno Netflix sui dispositivi elettronici. Infatti è tanto utilizzato in tutto il Mondo perché permette di vedere film e serie TV dalle più vecchie alle nuove uscite. Tantissimi sono stati i successi lanciati dalla piattaforma streaming. Come questa nuova serie al primo posto in Italia.

Tra l’altro, Netflix permette anche di visionare i nostri film preferiti un po’ datati, che non riusciamo a trovare più da nessuna parte, nemmeno nel piccolo schermo. Insomma, è un ottimo modo per trascorrere le serate in tranquillità, riscaldati dal calore del plaid, del camino e di una bella bevanda calda.

Tra le nuove uscite, vi sono in arrivo queste imperdibili serie su Netflix a gennaio 2022 che ci terranno incollati letteralmente alla TV.

Da gennaio

Nella prima metà di gennaio assisteremo all’uscita di un thriller/horror entusiasmante e ricco di mistero, intitolato “Archive 81 – Universi Alternativi”. Questa serie coinvolge un archivista alle prese con delle videocassette rotte nella speranza di poterle rendere nuove. Ma dal momento in cui metterà le mani su queste videocassette, la sua vita cambierà. Si troverà alle prese con una setta satanica, da cui non potrà più uscire, e con una regista scomparsa, impuntato a cercare di salvarla da ciò che le era accaduto molto tempo prima. Ci ricordano qualcosa le videocassette? Qualcosa che abbiamo visto tanto tempo fa? Proprio così, “The Ring”. A chi è piaciuto il film ed è appassionato di horror e suspense, allora questa serie piacerà sicuramente.

Nella seconda metà di gennaio, invece, uscirà “Venne dal freddo”. Una serie d’azione e di thriller che coinvolge una donna, la quale deve fare una scelta che le potrà cambiare la vita. Decidere tra la sua famiglia e il suo lavoro passato da spia russa. Una serie molto avvincente che, sicuramente, piacerà soprattutto alle donne.

Le prossime uscite del mese di gennaio, al momento, sembrano essere queste, ma ce ne sono tantissime altre che ancora sono prive di data di uscita. Si annoverano, per esempio, il proseguimento della fortunata serie di “The Witcher: Blood Origin” con l’attore Henry Cavill, un altro proseguimento di un’altrettanta serie che ha scalato tutte le classifiche “Stranger Things” e di “The Umbrella Academy”.

Non dobbiamo far altro che attendere solo pochi giorni all’uscita di queste splendide serie e delle altre che usciranno nel 2022. Iniziamo a contare a ritroso per “Archive 81- Universi Alternativi” e per “Venne dal freddo”, che appassioneranno milioni di persone, soprattutto per il genere thriller/horror che è uno dei generi preferiti da tanti. Infatti, a questo riguardo, consigliamo un film sensazionale sempre su Netflix.

