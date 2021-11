Ormai non possiamo più fare a meno delle piattaforme streaming come Netflix o Amazon Prime Video, perché ci danno la possibilità di trascorrere il tempo quando siamo annoiati. O semplicemente di vedere il nostro film preferito con la famiglia, da soli o in dolce compagnia.

Netflix è stato come un “amico” durante il periodo del lockdown quando, per ovvie ragioni, eravamo costretti a stare a casa. Ci sono tante serie tv, film, documentari su qualsiasi argomento si voglia, e una serie che ha riscosso un enorme successo e che si trova al primo posto in Italia è questa.

Inoltre, Netflix non è la sola piattaforma adibita allo streaming ma un’altra è Amazon Prime Video, in cui non solo è possibile vedere la prima stagione del programma più divertente di tutti i tempi ma anche la seconda stagione dello stesso. A proposito, recentemente siamo venuti a conoscenza del magnifico cast che parteciperà a questo delizioso programma.

Tornando a Netflix, che ha lanciato serie tv davvero meravigliose come “The Crown” e “13 reasons why”, ecco quali sono le serie tv più attese che usciranno a dicembre su Netflix assolutamente da non perdere.

The Witcher 2

Chi ha come idolo Henry Cavill, l’affascinante Superman, sicuramente avrà visto la prima stagione di “The Witcher”. Ambientato in un Mondo in cui coesistono umani, creature magiche e mostri, questa convivenza non è sempre facile da mantenere. Per questo motivo nascono i witcher, degli “stregoni” capaci di uccidere i mostri. Ovviamente la trama non è incentrata solo su questo, ma ci sono anche gli intrecci amorosi del bellissimo attore. “The Witcher 2” è pronto a fare il suo ingresso nelle nostre case presumibilmente il 17 dicembre, esattamente tra un mese.

Emily in Paris 2

Una serie fresca e leggera, “Emily in Paris” ci ha fatto divertire ed emozionare. Ambientato nella città dell’amore, Emily è un’americana che si trasferisce a Parigi per lavoro in cui deve far combaciare la cultura statunitense, più casual, con quella parigina, più sofisticata. A fare da cornice ci sono shopping, amicizie e relazioni amorose. La seconda stagione di “Emily in Paris” uscirà il 22 dicembre. Pronti a trascorrere le nostre giornate a Parigi?

Per la fine dell’anno, esattamente il 31 dicembre, è prevista l’uscita di “Cobra Kai 4”, lo spin-off di “Karate Kid”. Tre serie tv diverse ma accumunate da bellezza e brivido che ci terranno incollati alla TV. Non ci resta che attendere ancora qualche giorno.

