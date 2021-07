Grazie alla piattaforma Netflix, che ha avuto un enorme successo, è possibile guardare in streaming tutti i film e le serie tv che adoriamo. Alcuni di questi sono presenti solo ed esclusivamente in questa piattaforma come la bellissima serie di “The Crown” o come “13”.

Un mondo tutto da scoprire, restando comodamente sul proprio divano di casa, è tramite i documentari presenti su Netflix. Cibo, animali, natura, fatti storici, di cronaca. Insomma, Netflix appare anche come un modo per affacciarsi alle realtà ancora a noi sconosciute e dalle quali imparare qualcosa di nuovo.

Sulla fortunata piattaforma streaming è possibile vedere anche vecchi film cult, dall’enorme successo. Ma oggi parleremo di un film appartenente al genere horror, uno dei preferiti degli italiani, uscito nel 2015. Questo film entusiasmante vede la partecipazione dell’attore diventato famoso per il suo fascino e la sua bravura durante l’interpretazione di Loki. Il fratello di Thor, l’eroe Marvel degli Avengers veste i panni di un baronetto, il quale cela mistero e inquietudine. Tom Hiddleston è accompagnato dalla bellissima attrice Mia Wasikowska, diventata famosa per aver interpretato “Alice in Wonderland”.

Per gli appassionati degli horror ecco su Netflix un film sensazionale che terrà incollati

Il film del registra premio oscar Guillermo del Toro, tratta di una storia tormentata, agghiacciante e di fantasmi. Per gli appassionati degli horror ecco su Netflix un film sensazionale che terrà incollati. Ambientato tra gli Stati Uniti e l’Inghilterra, Crimson Peak è assolutamente da non perdere. Il film è etichettato come horror per la presenza dei fantasmi e per la storia fitta di mistero e oscurità ma più che altro appartiene al genere thriller e psicologico.

Elementi caratterizzanti e ricorrenti del film sono l’amore ossessivo e patologico, l’insofferenza, la gelosia, il denaro, l’avvertimento, l’inganno e infine la morte. Emozioni negative ma cruciali nel comprenderne la storia e le motivazioni nel finale del film. Per questi motivi consigliamo la visione di questo film strepitoso ai soli adulti.