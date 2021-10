Non poteva di certo mancare l’appuntamento con le serie più belle da vedere sulla piattaforma streaming più innovativa di sempre: Netflix.

Per chi non lo sapesse, Netflix è un mondo tutto da scoprire. Si possono trovare tantissimi film catalogati in base al genere e altrettante serie tv che hanno fatto la storia. Inoltre, la piattaforma stessa mette a disposizione delle serie davvero meravigliose che, a detta degli utenti, tengono incollate allo schermo.

Oggi parleremo di una di queste che sta davvero spopolando. Ma prima anticipiamo che proprio da pochi giorni è giunta la notizia di un rincaro. Ebbene, tra la scia degli aumenti che riguardano la vita quotidiana spicca anche quella di Netflix.

La piattaforma ultimamente ha alzato i prezzi dell’abbonamento. Per chi è già iscritto e ha l’abbonamento Standard vedrà un incremento da 11,99 a 12,99 euro con qualità HD, mentre per chi ha la variante Premium, l’abbonamento passerà da 15,99 a 17,99 euro con qualità 4K.

Ma Netflix prevede anche l’abbonamento basico al costo di 7,99 euro disponibile da un solo dispositivo e con qualità di visione standard. E il rincaro non coinvolge questo tipo di abbonamento. Per cui questi utenti possono emettere un sospiro di sollievo, anche se gli aumenti non rappresentano una cifra esorbitante ma è sempre meglio risparmiare il più possibile.

Adesso vediamo perché sono tutti impazziti per questa nuova serie di Netflix al primo posto in Italia.

Squid Games

Forse ne abbiamo già sentito parlare o forse no, ma “Squid Games” sta davvero incollando alla televisione milioni di spettatori. Anche su Instagram e TikTok, i vip e gli influencer ne parlano benissimo. Non a caso si trova alla posizione numero 1 nel nostro Bel Paese.

C’è addirittura chi sostiene che possa superare “La Casa di Carta” e “Stranger Things” che, come sappiamo, hanno avuto un successo mondiale. Si tratta di una serie tv coreana già diventata un fenomeno poiché innovativa e molto particolare.

La trama vede come protagonista un uomo coreano che si trova in gravi difficoltà economiche e si trova alle prese con la madre anziana e la figlia. Per cercare di risollevare la sua situazione economica, decide di partecipare ad un gioco apparentemente innocuo. Ogni step rappresenta un gioco per bambini fino all’ultima sfida per provare a vincere 45600000000 ₩.

Fino a qui sembra che non ci sia nulla di strano ma il pericolo è sempre dietro l’angolo. Infatti, i giochi per bambini di facile e leggero non hanno nulla. La sfida è arrivare sani e salvi all’ultima prova insieme ad altre 456 persone. I giochi sono stati trasformati in prove mortali e illegali.

Tutti impazziti per questa nuova serie di Netflix al primo posto in Italia

La serie sta avendo successo non solo in Italia ma anche negli altri Paesi del Mondo. Ciò che rimane impresso è la morale. Per stare bene e vivere in serenità si è disposti proprio a tutto, persino rischiare la propria vita. La determinazione, il coraggio e la disperazione sono tangibili.

Si raccomanda di vedere la serie di giorno e di evitare di esporre alla visione del programma i minori.