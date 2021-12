Il periodo che va da dicembre ad aprile è il preferito di chi ama la neve e gli sport invernali. Lo sci e lo snowboard oltre alle ciaspolate, infatti, sono sport che ogni anno appassionano moltissime persone. Tra le tantissime stazioni sciistiche merita di essere nominata Prali, in Piemonte.

La prima cosa che bisogna acquistare prima di approcciarsi a questi sport è una buona tuta da sci e degli indumenti termici.

Infatti a prescindere dal livello a cui si è sarà importante proteggersi dal freddo che potrebbe rovinare qualsiasi giornata sulla neve.

La tuta da sci, tuttavia, dovrà anche essere lavata ogni tanto. La frequenza non deve essere in seguito ad ogni uscita, infatti sarà sufficiente un paio di volte a stagione.

Lavando troppo frequentemente gli indumenti da sci si rischierà di rovinarli e di scalfire il materiale tecnico.

Non solo lavanderia ecco come lavare la tuta da sci in lavatrice velocemente risparmiando

In molti potrebbero ritenere necessario correre in lavanderia per far lavare la tuta da sci temendo di non poterlo fare a casa.

Tuttavia, il lavaggio nella lavatrice di casa è più che sufficiente per far tornare come nuova la nostra tuta.

Gli indumenti termici e la tuta andranno infilati al contrario all’interno della lavatrice per evitare che eventuali scritte si rovinino.

Prima di procedere, comunque, si consiglia di leggere attentamente l’etichetta presente sui pantaloni e sulla giacca da sci.

Dal momento che è necessaria molta acqua per una pulizia ottimale si consiglia di procedere a cestello mezzo vuoto.

Questo per evitare la formazione di brutte macchie bianche dovute ad un cattivo risciacquo del detersivo.

Si dovrà utilizzare un detersivo liquido delicato adatto ai lavaggi a bassa temperatura. Meglio evitare l’utilizzo di candeggina o detersivi che la contengono. Il rischio che si corre è quello di vedere la tuta macchiata o piena di aloni.

La stessa cosa vale per gli ammorbidenti che andrebbero evitati il più possibile. Se proprio non se ne può fare a meno si consiglia di utilizzarne pochissimo.

Selezionare il lavaggio rapido per capi sintetici a 30 gradi sarà sufficiente per ottenere una tuta pulita.

Come asciugare

Per asciugare la tuta da sci, poi, sarebbe preferibile evitare l’utilizzo dell’asciugatrice. Meglio stendere all’aria aperta, questo eviterà anche la formazione di antiestetiche pieghe difficili da rimuovere. Infatti la tuta da sci, ovviamente, non potrà essere stirata e le pieghe saranno difficili da rimuovere. Quindi, non solo lavanderia ecco come lavare la tuta da sci in lavatrice velocemente risparmiando.