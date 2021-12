Ormai siamo arrivati agli sgoccioli e manca sempre meno al Natale. C’è chi ha già completato la lista dei regali e chi ancora no, magari per mancanza di tempo o perché non ha proprio idea di cosa comprare. In questo, ProiezionidiBorsa è sempre pronto a dare una mano.

Per esempio, possiamo pensare al segno della persona a cui è destinato il regalo ed ecco i doni perfetti proprio in base al segno zodiacale.

Generalmente a Natale si regalano profumi e libri perché “si va a colpo sicuro”. Ma se regaliamo un giallo ad una persona che in realtà lo detesta? Oppure un profumo la cui fragranza non è particolarmente buona per quella persona?

Ciò può accadere se non conosciamo bene il soggetto, al quale dobbiamo fare il regalo. Infatti, sarà capitato anche a noi di ricevere regali poco graditi perché fondamentalmente non abbiamo avuto modo di farci conoscere. Se, invece, conosciamo bene una donna e sappiamo che ama la moda, ecco come coccolarla con questi libri destinati ad essere campioni d’incassi.

Cosa fare in questi casi? Niente paura, perché non solo profumi e libri, ma questi regali natalizi sono davvero perfetti sia a 30 che a 60 anni.

Un dono a cui nessuno può resistere

No, non stiamo parlando della cioccolata, anche perché vi sono persone a cui non piace particolarmente. Ci riferiamo, piuttosto, ad una cornice con le fotografie. Siamo sicuri che ricevere un collage con tante foto farà piacere a qualsiasi età.

È un regalo che si lega alla sfera emotiva piuttosto che alle cose materiali, e proprio per questo verrà maggiormente apprezzato. Le opzioni sono due: stampare la foto e comprare una bella cornice, anche quella con le scritte dove vanno inserite più foto, oppure creare un collage con delle apposite applicazioni e comporre la cornice con il fai da te.

Sarebbe un’idea ancora più apprezzata sia per il pensiero che abbiamo avuto sia per il tempo che abbiamo dedicato. Magari c’è qualcuno che vogliamo conquistare e questo è un ottimo modo per farci guardare con occhi diversi.

Non solo profumi e libri, ma questi regali natalizi sono davvero perfetti sia a 30 che a 60 anni

Un altro regalo, che sicuramente sarà apprezzato, è il prodotto di bellezza. Mi raccomando, però, non una crema antirughe perché potrebbe essere inteso come un pensiero negativo. Piuttosto optiamo per le lozioni corpo, mani, capelli. Queste andranno bene anche per un uomo.

Ma particolarmente apprezzato sarà anche un buono in qualsiasi negozio, così la persona sarà contenta di “acquistare” tutto quello che le piace. Anche gli oggetti personalizzati stanno spopolando, come tazze per la colazione, pochette del make up, portachiavi e così via. Infine, le ceste con gli alimenti possono andare bene specialmente per uomini e donne più maturi.

