Non tutti sanno che fiori diversi si adattano a segni diversi. Questo significa che circondarsi delle piante giuste può rendere gli astri più favorevoli: in arrivo armonia e fortuna sfacciata per questi segni zodiacali se terranno un’elegante orchidea in casa.

Un fiore perfetto da regalare o regalarsi

Spesso, quando non si sa cosa regalare, ci si butta sulle piante. Questa scelta non è per niente banale, anzi. Un bel fiore è sicuramente un dono gradito, che rallegra gli ambienti e l’umore.

Il rischio, tuttavia, è che il regalo sembri un po’ impersonale. Il trucco è allora scegliere piante che si sposino al meglio con la personalità di chi le riceve. Così amici e familiari sapranno che il dono è stato pensato proprio per loro.

Per esempio, se si ha un amico con bambini piccoli e la passione per la cucina, è meglio non scegliere la solita stella di Natale: piuttosto conviene orientarsi su una pianta utile ed originale.

Un modo perfetto per scegliere il regalo giusto è affidarsi ai pianeti. Molti ignorano, infatti, che ad ogni segno zodiacale corrispondono piante e fiori diversi. Questi aiutano chi li possiede a sfruttare le proprie qualità, dando il meglio di sé ed attirando serenità e fortuna.

In particolare l’orchidea si sposa alla perfezione con l’energia dei nati sotto due diversi segni zodiacali. Per queste persone è dunque un fiore perfetto da ricevere in regalo. O, perché no, da donare a se stessi.

In arrivo armonia e fortuna sfacciata per questi segni zodiacali se terranno un’elegante orchidea in casa

Il 2021 non è stato un periodo facile, anche se dal 4 dicembre è in arrivo un’incredibile fortuna per un segno zodiacale che chiuderà l’anno col botto. Perché allora non attirare un po’ di serenità in casa grazie a un’orchidea?

Questa pianta è particolarmente propizia per i nati sotto il segno dell’Ariete. Infatti l’originalità e i colori brillanti dei fiori di orchidea si sposano con la forte personalità dei segni di fuoco. Soprattutto se si sceglie una variante dalle tonalità aranciate.

Per di più, gli Ariete sono indipendenti, ma anche molto protettivi e attenti nei confronti dei propri cari. Una pianta come l’orchidea, che richiede cure costanti, li aiuterà a entrare in armonia con questo lato della loro personalità.

In secondo luogo, l’orchidea è un dono adatto per i nati sotto il segno dell’Acquario. Si tratta infatti di una pianta forte ma dall’aspetto delicato, che ben riflette la personalità del segno d’acqua. Simboleggia inoltre spiritualità, amore e bellezza.

Peraltro non bisogna farsi ingannare dall’apparente timidezza degli acquario. Sotto la propria corazza, nascondono infatti un’anima eccentrica. Ecco perché l’originalità dell’orchidea è perfetta per mettere in luce le loro qualità creative.

