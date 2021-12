Uno dei modi migliori per prendersi cura del proprio cuore è mangiare ogni giorno gli alimenti più salutari. È risaputo che esistono alimenti che farebbero il bene del nostro organismo ed altri che, invece, ne potrebbero compromettere la salute.

Gli esperti consigliano di consumare ogni giorno almeno 5 porzioni tra frutta e verdura. Queste, infatti, sono parte fondamentale di un’alimentazione sana ed equilibrata, per gli effetti benefici che avrebbero sul nostro organismo. Basti pensare, ad esempio, che questi frutti tondi e simpatici aiuterebbero ad abbassare colesterolo cattivo e trigliceridi.

Tra i tanti alleati del cuore, invece, ci sarebbe anche quest’ortaggio spesso sottovalutato da molti di noi. Si tratta di un ingrediente che, invece, ha molteplici vantaggi e che è utilizzato in tantissime ricette. In più, costa pochissimo, nonostante sia croccante e gustoso. Ecco di cosa si tratta.

Oltre a cipolla e aglio, è questo l’ortaggio che aiuterebbe a proteggere la salute di cuore e arterie

Una delle prime cose che facciamo quando iniziamo a cucinare è tagliare la cipolla o sbucciare l’aglio. Questi 2 ingredienti sono fondamentali per quasi tutte le ricette del Mondo, perché regalano quel tocco inconfondibile ad ogni piatto.

È risaputo che l’aglio e la cipolla avrebbero effetti benefici sull’organismo. In particolare, l’aglio sarebbe una vera e propria fonte di antiossidanti, con proprietà antibatteriche, antimicotiche e antivirali. Per non parlare della cipolla, anch’essa ricchissima di vitamine e minerali, come fosforo, calcio e potassio. Insomma, entrambi questi ingredienti sarebbero ottimi per l’organismo.

Un vero e proprio concentrato di vitamine, minerali e fibre

Oltre ad aglio e cipolla, però, esiste un ingrediente molto sottovalutato, nonostante abbia un ottimo sapore. Stiamo parlando del porro.

Questo ortaggio è un’importante fonte di vitamine C, E, A, K e B6. La vitamina C, in particolare, aiuterebbe a rinforzare le difese immunitarie. Le vitamine del gruppo B, invece, sarebbero delle vere e proprie alleate del metabolismo, ma non è tutto.

Un alleato di cuore e arterie

Il porro, inoltre, sarebbe un aiutante di cuore e arterie, grazie alla presenza del potassio. Ecco perché, oltre a cipolla e aglio, è questo l’ortaggio che aiuterebbe a proteggere la salute di cuore e arterie. La presenza di fosforo e calcio, invece, proteggerebbe la salute di ossa e denti.

Torta salata porri, salmone e formaggio spalmabile

Il porro non serve solo per i soffritti. È un ingrediente saporito e molto gustoso per moltissime ricette. Un esempio è questa torta salata facilissima e pronta in soli 15 minuti.

Per prepararla, tagliamo a rondelle il porro crudo, eliminando la parte verde. Versiamo le fettine di porro in un padellino, irroriamole olio, un pizzico di sale e pepe, quindi mischiamo il tutto e lasciamo cuocere per un paio di minuti.

A parte, apriamo 2 uova e iniziamo a sbatterle con una forchetta. Aggiungiamo un po’ di latte e continuiamo a mischiare. Versiamo, quindi, i porri nell’uovo e mischiamo ancora il tutto.

A questo punto stendiamo un rotolo di pasta sfoglia già pronta in una tortiera e bucherelliamolo con una forchetta. Stendiamovi al di sopra le fette di salmone, spalmiamo uno strato di formaggio spalmabile e, infine, il composto di uova e porri. Informiamo a 180° a 25 minuti in forno statico preriscaldato, e il piatto è pronto.