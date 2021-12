La stella di Natale è un grande classico per le Feste, ma non sempre tenerla in casa è una buona idea. Per fortuna esiste una più che valida alternativa: altro che stella di Natale, è questa la pianta non tossica perfetta per un regalo originale e utile!

Ecco quando non bisogna regalare la Stella di Natale

La Stella di Natale, chiamata anche poinsettia o Euphorbia pulcherrima, è fra i simboli più noti del periodo festivo. Il suo vivace colore rosso, infatti, ricorda subito l’atmosfera natalizia. Peraltro, con i giusti accorgimenti, è possibile tenerla in vita a lungo e addirittura propagarla.

Per questo la poinsettia è spesso un dono molto gradito. In molti amano anche regalarsela da soli, per decorare la casa in attesa del 25 dicembre.

Non tutti sanno, però, che in alcune circostanze sarebbe meglio non acquistare una Stella di Natale. Questa pianta, infatti, non è adatta alle case in cui sono presenti bambini piccoli e animali domestici.

Il motivo è che l’Euphorbia pulcherrima può risultare tossica, sia per ingestione che per contatto. Bisogna fare attenzione soprattutto al lattice, ovvero il liquido che fuoriesce se si spezza la pianta. Questo contiene una sostanza chiamata tripertene.

Non c’è bisogno di allarmarsi eccessivamente: gli effetti sulla salute del tripertene non sono particolarmente gravi. Ma si tratta comunque di conseguenze fastidiose, come bruciore, prurito, nausea, vomito e diarrea.

Meglio dunque evitare di avere a casa una stella di Natale se sono presenti dei bambini in tenera età. I più piccoli, infatti, tendono a portare tutto alla bocca, e per di più rischiano di essere attirati proprio dai colori accesi della Pulcherrima. Stesso discorso vale per cani e gatti, che spesso mangiucchiano le piante d’appartamento.

Ma è possibile scegliere al posto della poinsettia un regalo verde altrettanto festoso?

Altro che stella di Natale, è questa la pianta non tossica perfetta per un regalo originale e utile

La poinsettia non è certo l’unica pianta che simboleggia il Natale: per esempio, esistono tre alternative più originali e altrettanto graziose. Ma in molti sanno che i regali graditi da tutti sono in realtà quelli utili. Ecco dunque un’idea che si sta diffondendo nel Nord Europa e che farà un figurone anche da noi.

Si tratta di un pensierino fai da te semplice e poco costoso: una bella pianta di rosmarino decorata come se fosse un albero di Natale. D’altronde gli aghetti del rosmarino possono ricordare quelli del più classico abete!

Quest’erba aromatica non fa male né a cani e gatti, né ai bambini. In più ha l’ovvio vantaggio di essere preziosa in cucina.

Per realizzare l’idea regalo è bene scegliere una piantina rigogliosa. In alcuni vivai si trovano addirittura dei cespuglietti di rosmarino potati a forma di cono, che assomigliano proprio a un albero di Natale.

Bisognerà poi appendere alla pianta delle classiche decorazioni natalizie. È possibile acquistarle, ma anche farle in casa. Particolarmente adatte allo scopo sono le decorazioni dall’aspetto naturale, per esempio le bucce d’arancia essiccate o le stecche di cannella.

Chi avrebbe mai detto che un semplice rosmarino potesse diventare un regalo originale e personalizzato?

