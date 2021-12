Soprattutto durante le festività, quando abbiamo più tempo a disposizione, è piacevole cucinare per la famiglia.

Non è però facile essere creativi, infatti spesso tendiamo a cucinare gli stessi alimenti, allo stesso modo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim - L’integratore naturale che fa sgonfiare la pancia e riattiva il metabolismo CLICCA QUI

Per cucinare una ricetta originale senza eccedere con le calorie, invece che alla griglia o in padella, potremo cucinare un petto di pollo incredibilmente croccante e sfizioso.

Potremo poi abbinarlo ad un contorno poco conosciuto ma ricco di sapore e dalla preparazione davvero semplice.

In alternativa alle patate come contorno basterebbe cucinare in padella o in forno questo gustoso ortaggio poco conosciuto

Le patate sono uno degli alimenti più amati soprattutto dai più piccoli che ne vanno letteralmente ghiotti.

Anche in questo caso, Invece di cucinarle fritte o al forno ecco come potremo servire le patate a tavola in 10 minuti lasciando tutti a bocca aperta.

Per cambiare, al posto delle patate potremo cucinare la rutabaga che appartiene alla categoria dei tuberi.

È caratterizzato esternamente da una tonalità violacea e marroncina, mentre all’interno la sua polpa è di colore bianco oppure tendente al giallo.

Il suo sapore è molto particolare, infatti se mangiata lessa oppure cruda può risultare piccantina e non essere apprezzata da tutti.

Invece una volta arrostita prende un sapore dolciastro ed una consistenza cremosa, risultando apprezzatissima anche dai più piccoli.

Per cuocerla rapidamente dovremo tagliarla a pezzettini e poi metterla in forno o in pentola, a seconda della nostra preferenza personale.

La rutabaga si abbina perfettamente alle zuppe che amiamo consumare durante l’inverno, ad esempio è perfetta con quella ai porri. Sembra incredibile ma si rivela anche un sensazionale condimento per la pasta, oltre a rendere più cremosi e densi i nostri risotti.

In alternativa alle patate come contorno basterebbe questo gustoso ortaggio poco conosciuto da cucinare in padella o in forno oppure da aggiungere a crudo sulle insalatone miste.

Maggiori informazioni

Per gli amanti del purè di patate è bene sapere che potremo prepararlo anche con la rutabaga.

Dovremo semplicemente bollirla in acqua bollente per una quarantina di minuti, scolarla e frullarla.

Infine, potremo ripassarla in padella affinché tutti i liquidi rimanenti evaporino, così otterremo una consistenza morbida.

Volendo, possiamo condirlo utilizzando dell’olio o una noce di burro, aggiungendo anche del pepe e del sale.

Letture consigliate

Irresistibili sono queste polpette dal cuore filante e morbido che si sciolgono in bocca