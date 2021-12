Il titolo Promotica ha vissuto il 2021 all’insegna di veloci e profondi movimenti direzionali alternati a fasi laterali/ribassiste. Se si guarda il grafico, infatti, si nota come i primi quattro mesi del 2021 siano stati fortemente laterali con le quotazioni che si sono mosse all’interno del trading range 1,455 euro – 1,7415 euro. A quel punto è partito un forte movimento direzionale che ha portato a un brusco rialzo di circa il 100%. La successiva fase direzionale, rialzo del 50% circa dai minimi, è stata seguita da una discesa che, però, potrebbe essere già giunta al capolinea. Le quotazioni, infatti, hanno raggiunto il I obiettivo di prezzo in area 2,955 euro. Da quel momento in poi si stanno muovendo, nuovamente, in una tediosa fase laterale. Tuttavia, la tenuta dei supporti potrebbe favorire una nuova fase rialzista per le azioni Promotica.

Al momento non è possibile calcolare gli obiettivi di un tale movimento al rialzo in quanto non ci sono stati ancora indizi rialzisti. Tuttavia possiamo dire che sicuramente un movimento al rialzo porterebbe le quotazioni oltre i massimi storici in area 4 euro.

Ovviamente la rottura in chiusura di settimana del supporto in area 2,955 euro potrebbe portare al raggiungimento degli obiettivi ribassisti indicati in figura.

Dal punto di vista della valutazione i multipli degli utili esprimono una forte sottovalutazione che si può quantificare in un 50% circa. Livello di sottovalutazione che è confermato anche dagli analisti il cui consenso è comprare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione del 40% circa.

Avvertenze sul titolo Promotica

La capitalizzazione della società non è piccolissima visto che si aggira sui 50 milioni di euro. Gli scambi settimanale, invece, sono di poco superiori ai 100.000 euro. Ciò vuol dire che giornalmente il controvalore scambiato è di circa 20.000 euro per cui bastano piccoli capitali per determinare forti escursioni di prezzo. Bisogna, quindi, non esporsi troppo sul titolo per evitare di rimanere incastrati in posizioni non gradite

La tenuta dei supporti potrebbe favorire una nuova fase rialzista per le azioni Promotica: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Promotica (MIL:PMT) ha chiuso la seduta del 28 dicembre a quota 3,3 euro, in rialzo dello 0,33% rispetto alla seduta del giorno precedente.

Time frame settimanale

Approfondimento

